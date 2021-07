Exemplul „francezului din Cobor”, stabilit în România. „Am dorit o viaţă diferită de cea din Occident”

„Sunt francez şi locuiesc de 16 ani în comuna Ticuş, satul Cobor, împreună cu soţia şi cei patru copii. Am studiat filosofie, teologie şi mecanică auto. Cea mai mare parte din timpul meu l-am petrecut în domeniul construcţiilor. În România, prima mea experienţă a fost de profesor de limba franceză. În prezent, ocupaţia mea de bază este de a rezolva problemele comunităţii locale. Am fost educat de mic să mă implic, să îmi asum responsabilităţi şi să găsesc soluţii. Am ales să trăiesc în România pentru că mi-am dorit o viaţă diferită faţă de cea pe care mi-o oferea Occidentul. Aici am găsit multe provocări şi probleme de rezolvat, acesta fiind şi motivul principal pentru care am făcut pasul în politică. Mă gândesc la cei patru copii ai mei şi mereu mă întreb cum pot crea pentru ei un mediu mai sigur, mai bun, mai prietenos. Îmi place viaţa din România, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să văd îmbunătăţiri, mai ales în privinţa infrastructurii, educaţiei şi sănătăţii.

Sunt un om pasionat, implicat şi îmi doresc să contribui în mod pozitiv la dezvoltarea societăţii în care am ales să trăiesc, chiar dacă nu m-am născut în România. Vreau să dovedesc că România nu este condamnată la nesfârşit la corupţie, sărăcie şi lipsă de educaţie. Cred în potenţialul ei şi îmi doresc să fim o naţie respectată în Europa”, spune despre el Erwan Joliff, consilier judeţean la Braşov şi membru în comisia de sănătate.

Sănătatea, principala preocupare a lui Erwan Joliff

În această ultimă calitate, francezul din Cobor a vizitat spitalele din judeţ şi a înţeles situaţia în care este Sănătatea braşoveană. Erwan Joliff a înfiinţat, în 2012, la Cobor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, iar anul trecut un dispensar, deoarece în comună nu mai exista nicio posibilitate de acordare a unor servicii medicale.

Românii se internează prea uşor în spital

„Eu m-am mirat mereu de cât de uşor ajungi la spital în România, faţă de Vest, unde ţi se repetă mereu că trebuie evitată spitalizarea, pentru că este scumpă. Cei din spitale au tot interesul să vă păstreze acolo câteva zile, chiar dacă nu vă fac mare lucru, pentru că prin aceasta se finanţează. Acesta este un aspect din sistemul nostru, iar situaţia nu este simplă deloc”, a explicat francezul.

Francezul spune că prioritatea lui în mandatul de la Consiliul Judeţean este să găsească soluţii pentru accesul tuturor cetăţenilor la sistemul de sănătate, în primul rând a celor din mediul rural, din comunele aflate la mare distanţă de Braşov, aşa cum este şi cazul comunei Ticuş, din care face parte satul Cobor.

Implicat în politică pentru consăteni şi cei aflaţi în situaţia lor

„Prioritatea mea în Consiliul Judeţean va fi aceea de a găsi soluţii pentru accesul tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate. Şi când spun „tuturor” mă gândesc în mod particular la locuitorii din mediul rural, pentru care orice problemă de sănătate presupune deplasarea către oraş, ceea ce înseamnă timp şi bani. Din acest motiv, mulţi renunţă să se trateze, iar situaţia lor medicală se agravează. Dezvoltarea centrelor de permanenţă medicală este una dintre soluţiile acestei probleme”, spune cel care a construit un dispensar în satul în care s-a stabilit.

Erwan Joliff vrea să găsească soluţii pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu în mediul rural şi pentru organizarea de echipe de voluntari pregătite şi dotate corespunzător pentru acordarea primului ajutor.

„Tot legat de accesul la sănătate, doresc să ajut la dezvoltarea în mediul rural a echipelor de voluntari pregătiţi pentru a acorda primul ajutor şi dotarea acestora cu material de bază pentru o resuscitare (defibrilator şi oxigen). Este singura soluţie pentru a reduce mortalitatea în cazul unui stop cardiac. Acest proiect l-am reuşit la nivelul zonei de intervenţie a pompierilor voluntari de care mă ocup şi îmi doresc să putem înmulţi astfel de bune practici în mediul rural din judeţul nostru”, a explicat francezul.

Vă recomandăm să mai citiţi: