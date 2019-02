Elevii de la trei colegii naţionale din Braşov sunt daţi afară dacă media anuală pe care o obţin este mai mică de 8,50

Site-ul educatieprivata.ro scrie că situaţia a fost descoperită şi făcută publică pe grupul de Facebook „Părinţii cer schimbare” , care a publicat linkuri către respectivele regulamentele şi un contract educaţional din Colegiul Moisil, care conţine această condiţie referitoare la media generală.

Potrivit sursei citate, la Colegiul Naţional Andrei Şaguna, prevederea este următoarea: „Elevii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50, mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00 sau media generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumate prin contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” şi, în consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte şcoli. ”

Un regulament asemănător este în vigoare şi la Colegiul Naţional Doctor Ioan Meşotă. Aici, există prevederea potrivit căreia „Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile în următoarele cazuri: i. media la purtare pe un semestru este mai mică de 8,00 (opt). ii. media anuală la disciplinele Limba şi literatura română sau Matematică este mai mică de 7,00 (şapte), iar aceştia nu obţin nota minimă 7,00 (şapte) nici la reexaminarea care se va desfăşura în perioada examenelor de corigenţă. ”

Nu în ultimul rând, contractul educaţional semnat de părinţii ai căror copii ajung la Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil prevede că „Elevul va părăsi şcoala dacă media generală scade sub 8, media la purtare scade sub 10, iar media la disciplinele de studiu care sunt testate în Evaluarea Naţională scade sub 7.”

Regulamentele prevăd o serie de obligaţii pentru elevi, nu şi pentru şcolile respective. Astfel, potrivit educatieprivată.ro , documentele respective nu conţin nicio asumare din partea unităţilor şcolare pentru situaţia în care elevii care dau examen de admitere pentru a intra la gimnaziu şi au nevoie de note bune pentru a fi acceptaţi ajung să regreseze, în clasele de gimnaziu. Asta înseamnă că orice eşec este atribuit automat elevilor care nu reuşesc să se încadreze în condiţiile specificate, fără ca profesorii să poată fi făcuţi vinovaţi într-un fel pentru rezultatele şcolarilor.

