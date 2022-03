Elevii braşoveni, mulţumiţi de subiectele de la simularea Bacalaureatului la Română

„Riga Crypto şi lapona Enigel”, de Ion Barbu, a fost subiectul numărul 3 la simularea examenului de Bacalaureat, în cazul elevilor de la profilul uman. Cei mai mulţi dintre elevii de clasa a XII-a spun că nu se aşteptau la acest subiect, însă nu era nici printre cele considerate foarte puţin probabil să fie alese.

„A picat <Riga Crypto şi lapona Enigel>. Mă rugam să nu pice <Flori de mucigai> sau <Harap Alb> şi m-am bucurat. Nu am ştiut la perfecţie, dar eu zic că o să iau o notă decentă”, a spus o elevă.





„A fost o simulare uşoară, a fost un subiect foarte complex, pe care l-am învăţat şi a fost bine. Sper să iau peste 8”, a spus o altă fată.





„Subiectul 3 a fost un subiect uşor, dar subiectul 1 a fost mai greu, am greşit, din neatenţie, dar a fost ok, subiectul al treilea a fost foarte ok. Sper să iau peste 7,50, dar mă gândesc mai mult la Bac, unde sper să iau peste 9”, a spus o a treia elevă.

În cazul elevilor de la profilul real, subiectul a fost la alegere între două poezii cu acelaşi autor, Tudor Arghezi. Elevii au putut alege între <Flori de mucigai> şi <Testament> şi aceştia spun că se aşteptau la alte subiecte.

„Eu, cum sunt pe profilul real, am avut Tudor Arghezi, <Flori de mucigai> sau <Testament> şi am scris <Flori de mucigai>. A fost un subiect cam complex, din punctul meu de vedere, dar sper la o notă mare şi, la Bac, cu două puncte mai mare, aşa cum se zice”, a spus un elev.

Un număr de 2.986 de elevi din judeţ din cei 3.534 din clasele a XII-a la zi şi a XIII-a la seral şi frecvenţă redusă s-au prezentat la simulare.





A fost doar prima probă a simulării examenului de Bacalaureat din acest an. Marţi, 29 martie, urmează proba obligatorie a profilului, matematică, în cazul celor de la profilul real, şi istorie, în cazul elevilor de la profilul uman. Rezultatele le vom afla în 14 aprilie.

