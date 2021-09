Elevi braşoveni de 10, premiaţi de Ministerul Educaţiei. Ce sume de bani au primit şi ce au decis autorităţile locale

Şase elevi din judeţul Braşov au avut nota maximă la examenele importante pe care le-au susţinut în această vară. Doi dintre aceştia au absolvit clasa a VIII-a şi au avut Evaluarea Naţională, în timp ce alţi patru au avut de trecut examenul maturităţii Bacalaureatul.

Toţi cei şase au fost premiaţi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov cu câte 1.000 de lei, net, în cazul celor care au terminat şcoala gimnazială şi 3.000 de lei, pentru absolvenţii de liceu, bani oferiţi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.





Mai mult decât atât, la festivitate a fost prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, care a decis să dubleze premiile elevilor.

Valentina Gheorghe şi Darius Chiţu au avut media 10 la Evaluarea Naţională şi au absolvit clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, unde continuă, aşa cum era de aşteptat, studiile liceale.

„Este o mare onoare pentru mine. Am fost fericită când am văzut rezultatele, nu-mi venea să cred şi sunt chiar şi acum foarte fericită. Este o muncă foarte grea, trebuie să înveţi în fiecare an, nu poţi lăsa pe ultima sută de metri”, a spus Valentina Gheorghe.

Adolescenta ştie foarte bine ce traseu profesional vrea să urmeze în viaţă. După ce va absolvi Colegiul „Şaguna”, îşi doreşte să ajungă la Facultatea de Medicină din Bucureşti, iar apoi să profeseze în străinătate. Mult mai devreme îşi doreşte să ajungă pe meleaguri îndepărtate colegul ei de liceu, Darius Chiţu, care ar vrea să urmeze facultatea la Oxford, în informatică cuantică.

Cinci din cei şase copii de 10 sunt de la „Şaguna”. Trei dintre mediile de 10 la Bacalaureat au fost obţinute de Daria Manta, Maria Ceolpan şi Mara Pîndaru. Daria a ales Medicina, la Cluj şi îşi doreşte să rămână în ţară. În schimb, colega ei, Mara, a mers la facultate la Oxford şi îşi doreşte să activeze în IT, domeniul pe care şi l-a ales în Regatul Unit.

Ilinca Budeanu este singura elevă din judeţ care nu a învăţat la „Şaguna”, dar are media maximă la Bac. Pentru că a urmat un alt colegiu centenar din Braşov, „Unirea”, care este renumit pentru secţiile sale umane, tânăra a ales Capitala, unde vrea să aprofundeze filosofia.

„La Unirea am simţit şi că am putut să învăţ, şi că am putut să mă distrez, şi să fiu liberă, şi profilul pe care l-am urmat mi-a plăcut foarte mult, mi s-a potrivit perfect, a fost frumos şi chiar au fost cei mai frumoşi ani”, a spus Ilinca.

