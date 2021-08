Dovada că Poşta Română este rapidă: marşul factorilor poştali, competiţia favorită a poştaşilor

Factorii poştali din judeţul Braşov s-au întrecut în competiţia lor preferată, Marşul factorilor poştali. Întrecerea a avut loc în jurul lacului din cartierul Noua, unde poştaşii au avut parte şi de o privelişte deosebită în timpul competiţiei. La start s-au aliniat foarte mulţi angajaţi ai Companiei Naţionale Poşta Română.

„După un an de zile în care nu s-a ţinut această întrecere, ne bucurăm că acum se ţine competiţia la care avem 43 de participanţi, atât doamne, cât şi domni. Este o cursă tradiţională şi la aceasta se stabilesc cei care ne vor reprezenta la întrecerea naţională”, a precizat directorul Regionalei Braşov a Companiei Poşta Română, Bogdan Năstase.

Doamnele şi domnişoarele au fost cele care au luat primele startul şi au făcut o tură de lac. Daniela Elena Lişiţă, din Râşnov, a câştigat detaşat întrecerea feminine.

„Este o competiţie dificilă, pentru că trebuie să faci marşul şi să ţii fruntea, nu poţi alerga, că vei fi descalificat. Am câştigat la distanţă destul de mare, dar sunt obişnuită, pentru că în fiecare an am câştigat detaşat faza judeţeană”; a spus câştigătoarea cursei.

Competiţia masculină a fost ceva mai echilibrată, chiar dacă băieţii au fost nevoiţi să parcurgă două tururi. Primul a trecut linia de sosire Dorin Drăgoi, factor postal la OPD 3.

„A fost greu pentru că a fost cald, dar mă bucur că am câştigat. S-a şi alergat, nu au făcut toţi marş, dar e bine că s-a terminat. La faza naţională nu cred că am vreo şansă, pentru că acolo vin în fiecare an foşti sau chiar actuali sportivi de performanţă”, a spus Dorin Drăgoi.

Cei doi câştigători vor reprezenta Braşovul la competiţia naţională de la Orăştie, care va avea loc în 27-29 august. La întrecerea din judeţul Hunedoara vor fi desemnaţi şi participanţii României la Balcaniada Poştaşilor.

