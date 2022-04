Distincţie UNICEF pentru centrul de la Braşov care primeşte refugiaţi ucraineni

O importantă distincţie a primit CATTIA din partea UNICEF. Centrul a obţinut certificarea Blue Dot, care este o recunoaştere a faptului că Braşovul reprezintă un exemplu de bune practici pentru felul în care sunt primiţi şi găzduiţi refugiaţii din Ucraina.

„Braşovul a fost un centru de primire a refugiaţilor încă din primele zile ale războiului. Am reuşit să oferim locuri de cazare, am reuşit să oferim hrană, am reuşit să oferim consiliere psihologică, consiliere juridică, locuri de muncă, iar, pentru cei mai mici dintre refugiaţi, locuri în grădiniţe, în şcoli şi toate aceste lucruri s-au întâmplat printr-o implicare fantastică a comunităţii braşovene”, a declarat Allen Coliban, primarul Braşovului.

Japonia a oferit UNICEF pentru activitatea din România 1,8 milioane de dolari, care să vină în sprijinul copiilor refugiaţi din Ucraina. La CATTIA a fost prezent şi Excelenţa Sa, domnul Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei în România.

Ambasadorul Japoniei, impresionat de atitudinea braşovenilor

„Gândurile noastre se îndreaptă către toţi copiii din Ucraina care au fost nevoiţi să plece în alte ţări. În acelaşi timp, sunt impresionat de primirea călduroasă oferită refugiaţilor de poporul român şi de ceea ce au făcut oamenii din Braşov pentru refugiaţi”, a spus ambasadorul Japoniei.

Donaţia este una foarte importantă, deoarece numărul de copii din Ucraina care au fugit din calea războiului în România este unul foarte mare.

Jumătate dintre refugiaţi sunt copii

„Ne aflăm la şase săptămâni după ce a început conflictul, ne aflăm în Braşov şi avem acest centru absolut fantastic. Această zonă este dedicată copiilor, în special, pentru că jumătate dintre refugiaţi sunt copii şi cei mai mulţi călătoresc cu doar unul dintre membrii familiei, de obicei cu mama, deci copiii au nevoie de protecţia noastră şi asistenţa noastră pe termen lung”, a spus Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.

„Este nevoie de servicii de înregistrare şi de protecţie pentru toţi copiii care ajung aici, începând încă de la graniţă, dar şi pe parcurs, în locurile în care aceştia se vor stabili. Serviciile oferite în centrele Blue Dot sunt servicii de protecţie a copilului, servicii speciale pentru cei cu dizabilităţi, dar, unii dintre copii călătoresc singuri şi este extrem de important ca aceşti copii să primească protecţie imediată în centre precum cel de aici”, a mai spus reprezentantul UNICEF.

În acest moment, la Braşov există şase grupe de copii – aproximativ 100 de micuţi - care urmează grădiniţa în limba ucraineană şi numeroşi alţii care fac cursuri online în săli special amenajate pentru aceasta. Municipalitatea intenţionează să crească numărul de grupe de grădiniţă, ca urmare a creşterii numărului de copii sosiţi în oraşul nostru.

Vă recomandăm să mai citiţi: