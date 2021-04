Dinozaur cât un bloc cu 4 etaje, apărut în pădurea de la Râşnov

Dino Parc Râşnov bate un nou record: cel mai mare parc cu dinozauri şi un muzeu în aer liber din Europa de Sud-Est are, de acum, şi cel mai înalt dinozaur.





În parcul situat la intrarea în Cetatea Râşnov a sosit un diplodocus, dinozaur care atinge o înălţime de 11 metri, adică echivalentul a două girafe care ar sta una peste alta. Dinozaurul este unul din familia sauropodelor, cele mai înalte creaturi care au existat vreodată pe Pământ. Acum, aici există unul din cei mai mari dinozauri care au existat, precum şi unul din cei mai înalţi.

„Încă de la început, Dino Parc de la Râşnov a însemnat premiere şi recorduri. După înfiinţarea primului parc de acest gen din România, ne-am propus ca în fiecare an să aducem câte un exponat excepţional. În trecut l-am adus pe Hatzegopteryx thambema, cel mai mare animal zburător ce a existat vreodată, descoperit chiar la noi, în România, la Haţeg. În 2019 am profitat de extinderea parcului şi de dublarea suprafeţei acestuia şi am adus unul dintre cei mai mari dinozauri care a trăit vreodată, Seismosaurus, un gigant de 45 de metri. Anul acesta l-am adus pe Diplodocus, un dinozaur foarte înalt, de peste 11 metri înălţime, iar planul nostru este să continuăm să investim în astfel de exponate, astfel încât vizitatorii noştri să poată vedea cu ochii lor aceste animale extraordinare care au trăit pe Pământ în urmă cu zeci de milioane de ani", a declarat Adrian Apostu, manager Dino Parc Râşnov.

„Diplodocus a fost un dinozaur erbivor din familia sauropodelor, cele mai mari creaturi care au existat vreodată pe Pământ şi a trăit, mai exact, cu 150-147 de milioane de ani în urmă, într-o zonă din nord-vestul Americii actuale, intens populată cu dinozauri de dimensiuni colosale. El se hrănea cu plante, în special cu frunzele din copaci, iar pentru asta avea un gât extrem de lung ce-l ajuta să ajungă la ele”, a precizat Marina Vlădescu, purtătorul de cuvânt al Dino Parc.





Pe lângă dinozauri, în parc există şi un vulcan interactiv, ce simulează o erupţie, plus o platformă, care exemplifică trei tipuri de cutremure: unul provocat de o erupţie vulcanică, unul provocat de o turmă de Seismosauri care aleargă şi cel de al treilea provocat de mişcarea plăcilor tectonice.

Vizitele la Dino Parc sunt permise în această perioadă, cu respectarea anumitor reguli. „Se respectă toate regulile de protecţie, masca este obligatorie şi vizitatorii noştri se pot bucura de 3 hectare de pădure, unde se pot bucura, în linişte, de tot ce oferă Dino Parc”, a mai spus Marina Vlădescu. Costul biletelor este de 30 de lei pentru un adult şi 23 de lei pentru un copil. Există reduceri pentru pentru anumite categorii de vizitatori, precum şi pentru grupuri, iar biletele pot fi cumpărate şi online.

