Decizia radicală luată de Godină. „Am să dispar o perioadă din peisaj”. Motivele care stau la baza acestei hotărâri

Poliţistul din Braşov regretă acum hotărârea luată, după ce a realizat că toate aşteptările sale au fost înşelate. Asta după ce a închiriat pentru familia celor doi copii un apartament cu două camere, complet mobilat şi utilat, a strâns bani şi a făcut apel pe reţelele de socializare pentru ajutorarea familiei. În schimb, Marian Godină a fost ameninţat de concubinul femeii şi de către aceasta, după ce le-a cerut să aibă grijă de copii şi să abandoneze îndeletnicirile dubioase.

„Concubinul mamei va ajunge din nou la puşcărie pentru că a comis din nou o infracţiune, el având un rest de pedeapsă după prima condamnare. Când a părăsit apartamentul ne-a râs în faţă şi ne-a spus că nu-i nicio problemă să se mai ducă 2 ani la puşcărie pentru că e tânăr şi oricum a mai stat 6 ani acolo”, a scris Godină, pe blogul său.

Mai grav este faptul că după ce bărbatul a părăsit apartamentul aruncând vorbe grele, mama copiilor l-a urmat, petrecându-şi serile în containerul de unde abia fusese salvată de Godină. Mai mult, femeia a intrat pe internet şi l-a acuzat pe poliţist că în realitate nu i-ar fi ajutat familia. Deranjat, acesta a decis să spună lucrurilor pe nume şi a publicat o mai multe liste cu toate cheltuileile avute cu familia. Este vorba de câte o listă în care apar, în detaliu, toate cheltuielile şi sursa banilor, unii donaţi de diverse fundaţii sau de oameni pe internet, dar şi alţii pe care i-a scos din propriul buzunar pentru a ajuta familia. La final, concluzia sa este una singură. Godină a decis să dispară din peisaj, cel puţin pentru un timp, şi să nu mai posteze nimic pe internet.

„Cam asta a fost tot, eu vă mulţumesc pentru tot sprijinul, îmi pare nespus de rău de situaţia creată, ar fi trebuit să lucrez mult mai profesionist şi să înţeleg că lucrurile sunt mult mai complicate decât par.

Am să vă stau la dispoziţie în seara asta şi am să răspund în comentarii la întrebări legate de folosirea banilor, nelămuriri, poze cu tranzacţii ori alte lucruri, urmând ca în perioada următoare să renunţ la telefon, Facebook, mesaje, comentarii, share-uri etc aşa că am să dispar o perioadă din peisaj pentru că am mare nevoie de linişte. Un concediu la ski în Austria va fi exact ce-mi trebuie. (l-am plătit de anul trecut, pt cârcotaşii ale căror comentarii le anticipez deja. În plus, dacă aveam bani mergeam în Poiana Braşov)”, a adăugat Godină.