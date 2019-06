Death metal american la Rockstadt Extreme Fest 2019 - Six Feet Under, pentru prima dată în România

Unul dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate nume de pe scena death metal internaţională, Six Feet Under a apărut în 1993, în Tampa (Florida) ca proiect personal al lui Chris Barnes (vocalist al Cannibal Corpse la acel moment), împreună cu Allen West (Obituary).

Six Feet Under a luat naştere din dorinţa de a contura un proiect muzical de death metal care să nu fie doar despre viteză şi blast beats, ci să includă şi abordări mai groovy sau fragmente muzicale mai lente ori ritmuri mai echilibrate decât cele întâlnite în mod obişnuit la trupele death metal. Deşi mai puţin şocante faţă de versurile Cannibal Corpse, temele abordate de Chris sunt la fel de actuale – violenţă, subiecte politice, critica guvernului sau alte subiecte aflate pe agenda publică.

Cu 12 albume la activ, trupa a fost inclusă în top 4 cel mai bine vândute formaţii de death metal americane, potrivit Nielsen Soundscan, ajungând în Billboard Charts chiar cu albumul de debut numit „Haunted” (1995). Noutăţile nu au întârziat să apară, în 1996, grupul lansând EP-ul „Alive and Dead”, urmat un an mai târziu de cel de-al doilea album „Warpath”.

Forţa creativă a trupei a continuat, astfel încât în 1999 apare materialul cu numărul trei, intitulat „Maximum Violence”, un album plin de forţă, ritmuri alerte, animate de versuri virulente. Materialul a fost foarte bine primit de public şi de critica de specialitate, fiind vândut în peste 100.000 de exemplare în întreaga lume, un rezultat ce nu fusese atins de multă vreme de vreo trupă de death metal. La numai un an distanţă, Six Feet Under şi-au susprins fanii cu un nou album, „Graveyard Classics”, un material compus integral din cover-uri după unele dintre cele mai cunoscute piese (precum „Sweet Leaf” – Black Sabbath, „Smoke on the Water” - Deep Purple sau „Purple Haze” - Jimi Hendrix), reinterpretate într-o manieră death metal.

Cel de-al patrulea material de studio, „True Carnage” (2001) a adus a abordare nouă faţă de lucrurile cu care trupa îşi obişnuise fanii: un material dinamic, cu vibe-uri groovy, alternate cu fragmente dure, dar şi pe Ice-T ca guest-artist. Ca urmare a mixului interesant, „True Carnage” a urcat pe locul 18 în Billboard Heatseeker. Albumul a fost completat de turnee pe continentul american, avându-i pe Skinless şi Sworn Enemy ca suport, de un tur de forţă împreună cu Hatebreed şi de prezenţa la festivaluri europene, alături de nume precum Kataklysm sau Dying Fetus.

Anul 2003 a adus un nou album, „Bringer of Blood”, un material profund întunecat, completat în 2004 de „Graveyard Classics 2”, un album concentrat pe reinterpretarea materialului „Back in Black” al AC/CD (1980), de „13” (2005) şi de „Commandment” (2007) descris ca având „melodii death metal foarte heavy, care te prind, dar care te surprind în acelaşi timp prin muzicalitatea lor”. În acelaşi an, Six Feet Under au urcat pe scena Metalfest şi au pornit în turneu alături de Finntroll, Belphegor şi Nile.

Inspiraţia muzicală a continuat, astfel că în 2012 trupa a lansat cel de-al nouălea material, „Undead”, urmat la distanţă de numai un an de „Unborn”, de „Crypt of the Devil” (2015) şi de un nou album de cover-uri, „Graveyard Classics IV: The Number of the Priest” (2016). Anul 2017 a adus cu sine „Torment”, iar anul următor un EP disponibil în format digital, intitulat „Unburied”, care conţinea materiale nepublicate până atunci, dar care fuseseră iniţial scrise pentru diferite albume din trecut. Tot anul trecut, Chris Barnes a anunţat că trupa lucrează deja la un nou material.

La Rockstadt Extreme Fest 2019, Six Feet Under (SUA) va urca pe scena de la poalele Cetăţii Râşnov alături de: Walking Dead On Broadway (Ger), Katatonia (Suedia), Onslaught (Marea Britanie), Accept (Germania), Crystal Lake (Japonia), Sworn Enemy (SUA), Soilwork (Suedia), Dimmu Borgir (Norvegia), Bloodbath (Suedia), Clawfinger (Suedia), 1349 (Norvegia), Mortem (Norvegia), Bölzer (Elveţia), Mgła (Polonia), Candlemass (Suedia), Paradise Lost (Marea Britanie), Hypocrisy (Suedia), Asphyx (Finlanda), Unearth (SUA), Adept (Suedia), Schammasch (Elveţia), Ektomorf (Ungaria) şi de Korpiklaani (Finlanda), OMEGA DIATRIBE (Ungaria) şi ARCHAIC (Ungaria). Noi nume de pe scena muzicală internaţională vor fi anunţate în curând.

Abonamentele pentru ediţia 2019 s-au pus în vânzare în reţeaua iaBilet şi pe iabilet.ro.

Perioadele de vânzare a abonamentelor la REF 2019 sunt:

Pre-sale 6: include 1.000 de abonamente cu preţul de 360 lei/ buc., valabil până la epuizare, dar nu mai târziu de 16 iunie 2019;

include 1.000 de abonamente cu preţul de 360 lei/ buc., valabil până la epuizare, dar nu mai târziu de 16 iunie 2019; După data de 16 iunie 2019 şi în timpul festivalului abonamentele vor costa 390 lei/ buc.

Pentru Rockstadt Extreme Fest 2019 vor fi disponibile şi bilete pe zi, care vor fi puse în vânzare aproximativ cu 1 lună înainte de începerea festivalului la pretul de 220 lei. Mai multe detalii despre acestea vor putea fi oferite în la acel moment.

Copiii cu vârste de până la 12 ani vor avea acces gratuit în interiorul festivalului dacă vor fi însoţiţi de un părinte sau tutore legal cu abonament sau bilet valid.

Cea de-a şaptea ediţie a Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est si cel mai cunoscut festival de metal din Romania, va avea loc la poalele Cetăţii Râşnov - terenul de Biatlon de la baza cetăţii.

Facebook event Rockstadt Extreme Fest 2019:

http://bit.ly/RockstadtExtremeFest2019_FacebookEvent

