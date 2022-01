De ce se înghesuie braşovenii din prima zi la plata impozitelor

Tradiţia de iarnă care se păstrează cel mai bine la Braşov este coada la plata impozitelor în prima zi din an în care Direcţia Fiscală în casează aceste obligaţii. Încă de la ora 6:00, braşovenii au început să se strângă la cele două sedii unde se pot plăti fizic datoriile către bugetul local. Nu conta că exista varianta plăţii online sau că bonificaţia de 5% se acordă până la 31 martie,câteva sute de concetăţeni şi-au dorit să fie cetăţeni model şi să se numere printre primii plătitori.

„Stau de vreo oră şi jumătate, aproape două ore. Noroc că vremea e frumoasă şi stăm. De mâine sunt restricţii, da? De mâine nu ştiu cum o să ne mai plătim impozitul, noi, cei care nu ne-am vaccinat. Deci, de asta stăm. Avem parcări de plătit şi pentru asta trebuie să venim personal. Eu zic că e mai sigur aşa”, spune o femeie.

„Eu am plătit. Am stat două ore şi jumătate. Nu te obligă nimeni să stai. Dacă vrei, stai, dacă nu, nu. Fiindcă am timp, am stat un pic”, spune un pensionar.

„De două ore, de la ora zece stăm aici, să plătim ăstea, pentru vaccinaţi şi nevaccinaţi, că aici au voie persoanele nevaccinate. Mâine, poimâine ne ia gâtul”, spune un bărbat.

„Noi nu ştim să plătim online. Nu ştim! Pe timpul nostru nu era şi pentru persoanele în vârstă e mai greu. Aici ne-am învăţat să venim. Prima zi în care se plăteşte, aici suntem! Cum iau banii, aici sunt”, spune o pensionară.

„Am două ore de când stau. Eu sunt venit de la Bacău şi nu am ce face, că mâine trebuie să plec înapoi. Noroc că nu e frig, vremea ţine cu noi. Ştiu că puteam plăti şi de acasă, dar noi suntem mai în urmă cu tehnologia”, a spus un alt bărbat.

În acest an, angajaţii au terminat mai repede închiderea anului fiscal precedent şi au început încasările de taxe şi impozite locale încă din 6 ianuarie, deşi anunţul iniţial spunea că activitatea va demara în 7 ianuarie. Cu toate acestea, cozile s-au format atât la ediul de pe strada Dorobanţilor, unde au putut plăti doar cei vaccinaţi, cât şi pe strada Lungă, unde este primită toată lumea.

Vă recomandăm să mai citiţi: