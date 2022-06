De ce copilăria de acum e mai fericită decât înainte. Ce cred copiii şi profesorii despre acest lucru

În preajma zilei de 1 Iunie, Şcoala Gimnazială numărul 30 din Braşov a fost gazda unui eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, la care au participat elevi de la 6 şcoli gimnaziale din judeţ.





„La Şcoala 30, astăzi are loc prima ediţie a concursului „Argumentele copilăriei”, iar, an de an, ne dorim ca acest concurs să îşi continue activitatea cu următoarele ediţii”, a spus directorul Şcolii 30, Pompilia Tişulescu.

„Care sunt motivele pentru care copiii de acum au o copilărie mai fericită decât înainte” a fost tema concursului de public speaking. Copiii de la cele 6 şcoli au fost mai întâi la un workshop la Şcoala 30, după care au aprofundat subiectele în propriile şcoli.

„I-am învăţat cum să îşi organizeze şi cum să facă research pentru acest tip de subiect. După aceea au mers în comunităţile şcolare de la ei din localităţi şi acolo au continuat să lucreze cu profesorii de la clase cu profesori şi colaboratorii ai noştri, care şi ei au au avut parte de un training online. După aceea ne întâlnim în cadru festiv, azi, pentru a celebra Ziua Copilului, cu o zi mai devreme, într-adevăr, şi a asculta discursul acestor copii”, a precizat organizatorul concursului, profesorul de istorie, Dan Zamfir.

Abordările au fost din perspective diverse, iar una dintre elevele şcolii care a găzduit concursul a trebuit să explice diferenţele din punct de vedere al drepturilor copilului. Dana Dodan, din clasa a VII-a B, s-a descurcat foarte bine.

„Copiii de acum au 42 de drepturi. Eu chiar am vorbit despre drepturi şi despre faptul că noi putem să ne exprimăm opinia liber şi suntem protejaţi, în timp ce copiii din trecut trebuiau să se ducă la muncă şi părinţii aveau dreptul să-i abuzeze şi să îi lovească, chiar să îi omoare, în orice moment”, a spus Dana Dodan.

Copiii au mai spus că acum pot alege dacă vor să se joace afară şi să socializeze astfel cu alţi copii sau să joace jocuri pe telefon, computer sau alte device-uri. De asemenea, şi programul la televizor este non-stop şi extrem de diversificat faţă de cele câteva ore din perioada comunistă. Mai mult, acum e mult mai uşor să călătoreşti decât înainte.

De câştigat au avut toţi participanţii la competiţie, care au avut prilejul să afle lucruri interesante despre copilăria părinţilor sau bunicilor lor şi au putut face o comparaţie cu ce se întâmplă astăzi.

