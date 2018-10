Cum s-a născut Paradisul Verde de la Braşov. Firma înfiinţată acum 22 de ani a ajuns cunoscută în toată România prin produsele naturiste certificate ecologic

Acum 22 de ani, câţiva tineri prieteni din Braşov care adoptaseră stilul de viaţă vegetarian s-au gândit că ar putea să îşi deschidă propria afacere prin care să vină şi în sprijinul altor persoane care preferă acest tip de alimentaţie. Aşa au deschis în 1996 primul magazin naturist de la poalele Tâmpei de unde puteai achiziţiona atât suplimente alimentare, cât şi alte produse naturale.

De la câteva produse la mii de produse

„La început, nimeni nu avea bani, pratic am clădit totul de la zero cu foarte multă muncă. Aveam aproximativ 100 de produse la vânzare, câteva ceaiuri, nişte cereale, produse şi semipreparate din soia”, îşi aminteşte Borbath Katalin, directorul general al Paradisului Verde. „Atunci nu prea erau pe piaţă produsele de acum, pe care le considerăm normale. Te bucurai de un orez alb mai de calitate, de o pâine integrală. Aşa am început să comercializăm câteva remedii naturale, care erau practic alternativă la Plafarul din acele vremuri. Aduceam marfa din Ungaria, iar produsul cu care am crescut a fost soia texturată, chiar dacă la început unii au râs de noi şi spuneau că au mâncat destulă soia pe vremea lui Ceauşescu”, a completat Zakariás Géza, administrator asociat al Paradisului Verde.

Încet, dar sigur, micul magazin de la poalele Tâmpei s-a transformat într-o reţea formată din cinci magazine, patru în Braşov şi unul în Capitală, căreia i s-au alăturat şi o serie de parteneri. Acum, pe rafturile Paradisului Verde sunt 4.500 de produse, autohtone şi din import, iar peste 1.000 dintre acestea sunt certificate ecologic, marfa ajungând în depozitul propriu şi din Marea Britanie, Ungaria sau Slovenia, dar şi din alte ţări. „Magazinele noastre vizează fiinţa umană ca un tot: minte, suflet şi corp. În plus, în procesul de cumpărare, clienţii noştri sunt asistaţi de consilieri cu cunoştinţe de nutriţie, api-fitoterapie şi medicină tradiţională indiană Ayurveda, care găsesc cele mai bune soluţii pentru nevoile fiecăruia la cel mai mic buget alocat”, a subliniat Katalin. Paradisul Verde, ca nume şi siglă, este marcă înregistrată din 2009, iar o altă marcă înregistrată acum doi ani de către deţinătorii acestui brand este şi aceea de „magazin holistic”. „Noi vrem să ne ocupă de persoană ca întreg, nu doar de furnizarea de remedii sau alimente şi de aceea am înregistrat şi denumirea de magazin holistic pentru a ne proteja ideea şi conceptul, fiindcă oricum de-a lungul timpului am fost copiaţi şi de alţii”, a precizat Zakariás Géza, administrator asociat al Paradisului Verde.

Dezvoltarea afacerii online

Deocamdată, deţinătorii mărcii nu au în plan o extindere a reţelei însă, de şase ani, Paradisul Verde activează şi în mediul online, unde vânzările au început să crească în mod spectaculos. „Vrem să ne dezvoltăm în continuare în mediul online, dar şi să încheiem parteneriate cu alte magazine din oraş sau chiar deschiderea de magazine în franciză. De aproximativ doi ani, am început să investim mai mult şi pe segmentul de online pentru a veni în întâmpinarea clienţilor, iar rezultatele nu au încetat să apară, ţinând cont că la început vânzările pe site erau destul de mici în comparaţie cu cele fizice. În unele luni, am înregistrat o creştere de peste 100% faţă de anul precedent, practic s-au dublat, chiar triplat vânzările”, a explicat Géza.

Anul trecut, afacerile Paradisului Verde s-au apropiat de 7 milioane de lei, respectiv 1,48 milioane de euro.

Garanţia produsului natural

Concurenţa pe piaţa produselor naturiste este tot mai mare, însă Paradisul Verde reuşeşte să facă diferenţa, principalul atu fiind acela că le oferă clienţilor garanţia unui produs cu adevărat natural. „Când am început noi, pe acest segment mai era doar Plafarul. Acum sunt peste 45 de magazine doar în Braşov, la care se adaugă şi partea de online. Secretul nostru este diferenţierea, adică să nu facem ceea ce fac ceilalţi. Ideea este de a inova, aşa cum am făcut acum 22 de ani, de a aduce produse noi, de a introduce concepte noi pe piaţă, dar şi de a insista atât pe calitatea produselor pe care le vindem, cât şi pe calitatea serviciilor pe care le oferim. Fiecare produs care ajunge pe rafturile magazinelor noastre trece mai întâi prin mâna a două persoane specializate, care analizează compoziţia, iar dacă aceasta nu este în regulă, produsul este respins. Nu vrem să facem compromisuri şi eliminăm acele produse care conţin diverse chimicale, pe care nu le vom oferi niciodată spre vânzare. De exemplu, pe piaţă sunt multe suplimente nutritive, dar este o diferenţă faţă de un produs natural. Suplimentul poate fi un produs de sinteză, făcut într-o fabrică, în urma unor procese chimice. Un produs natural este obţinut doar din plante. În cazul anumitor produse pentru care avem unele dubii, ducem probe chiar şi la analize pentru a determina dacă sunt probleme la anumiţi producători. Noi nu vrem să le oferim clienţilor noştri poveşti, ci doar produse cu adevărat naturale”, a subliniat Géza Zakariás.

