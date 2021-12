Cum îi învaţă pe copii o artistă a Operei Braşov să se gândească şi la cei mai puţin norocoşi ca ei

Să dăruieşti şi să simţi la fel cu cei care au fost mai puţin norocoşi în viaţă se învaţă de mic. Aşa consideră tânăra artistă a Operei Braşov Mihaela Marele. Din acest motiv, cântăreaţa de operă a strâns în jurul ei mai mulţi copii, pe care i-a învăţat să colinde şi să îi ajute pe copiii din familii numeroase.

Mihaela Marele şi micuţii pe care i-a adunat în jurul ei au reuşit să strângă 11.000 de lei în urma colindatului. Grupul a ajuns la 24 de gazde, dintre care una doar pe zoom. Pe lângă banii strânşi, grupul a convins şi mai mulţi producători locali să i se alăture. Aceştia din urmă au contribuit şi ei la cadourile care au fost oferite celor şapte familii.

Familiile care au beneficiat de cele oferite de Mihaela Marele au fost alese de Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.

„Au fost cinci seri pline de suflet, în care am fost înconjurată de copii, în care am văzut cât de tare se implică şi cât de bucuroşi erau să vadă că munca lor este apreciată. Ne-am dorit ca cei mici să conştientizeze că nu toţi copilaşii au şansa de a veni pe lume în familii care să le poată oferi un Crăciun aşa cum ar trebui să aibă orice copil şi că trebuie să vadă realitatea din jurul nostru, să se implice şi să ajute. Eu sunt de părere că cel mai bine se învaţă prin puterea exemplului, iar acum sunt convinsă că la următoarea acţiune vor veni şi mai mulţi copii alături de noi. De asemenea, pe lângă faptul că bucuria a fost de ambele părţi, şi a colindătorilor, dar şi a celor colindaţi, am vrut ca bănuţii strânşi să ajungă la producătorii locali, la cei care, în ciuda faptului că se străduiesc foarte tare, nu sunt mereu apreciaţi. Aşadar, am mers împreună la cumpărături, doar la producători locali, de unde am cumpărat toate produsele din pachete, mai puţin portocalele şi bananele, desigur, pentru că nu le putem creşte în Braşov”, a declarant Mihaela Marele.

