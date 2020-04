Cum va arăta spitalul modular ATI de la Braşov dedicat COVID-19. „Mai e mult de muncă, dar startul e impresionant“

Potrivit informaţiilor furnizate de fundaţie, spitalul va avea 28 de paturi pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19 aflaţi în stare gravă şi va fi construit în curtea Spitalului Judeţean Braşov. Planul iniţial era de a prelua proiectul spitalului care se va construi la Bucureşti la iniţiativa Asociaţiei Dăruieşte Viaţa şi a-l implementa şi la Braşov, cu mici modificări.

În urma consultărilor, s-a ajuns la concluzia că proiectul de la Elias nu răspundea nevoilor Başovului, motiv pentru care a fost necesar ca specialiştii să regândească totul de la zero.

Valoarea proiectării este de 60 000 de euro, fiind pus la dispoziţia autorităţilor gratuit.

”La începutul lunii aprilie, Fundaţia HERA şi-a arătat disponibilitatea construirii unui spital modular, înţelegând că Braşov nu are capacitatea necesară, raportat la gravitatea pandemiei. Am luat legătura cu Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, conştienţi fiind că intenţia nu ar fi realizabilă fără o bună colaborare cu autorităţile locale. Am prezentat planurile spitalului de la Elias, cu tot ceea ce Dăruieşte Viaţa făcuse până atunci, o propunere de amplasament şi o estimare de buget de două milioane de euro, pentru care ne gândeam să facem o strângere de fonduri. Preşedintele CJ a spus că pune la dispoziţie fondurile şi şi-a asumat în acelaşi timp şi partea de execuţie şi dotare. Rămânea ca Fundaţia HERA împreună cu Dăruieşte Viaţa să regândească şi să proiecteze de la zero spitalul adaptat cerinţelor Braşovului (...). Mai e mult de muncă, dar startul este impresionant“, spune Camelia Clem, preşedintele Fundaţiei Hera.

Luni, a fost eliberată autorizaţia de construire, iar marţi au fost marcaţi copacii ce vor fi tăiaţi pentru pregătirea terenului. Construcţia va funcţiona pe perioada pandemiei ca secţie ATI exterioară spitalului, preluând pacienţi în stare critică. Secţia este formată din 28 paturi dispuse în 4 saloane, 3 rezerve de tip izolator şi spaţii cu funcţiuni suport pentru secţie. Se vor realiza fundaţii izolate de beton peste care se va amplasa o structură metalică ce va susţine ansamblul de containere. Instalaţiile de apă şi canalizare se vor realiza pe sub containere, iar instalaţiile electrice şi de tip HVAC pe deasupra.

Pe lângă spaţiul medical, se va realiza şi o platformă tehnică pe care se vor amplasa CT-urile şi chillerele. De asemenea, se va amenaja şi un spaţiu tehnic pentru reţelele de fluide medicale, precum şi un grup electrogen.

Ca funcţiuni suport, în secţie se vor mai amenaja: laborator de analize medicale şi sterilizare. La interior se vor folosi finisaje speciale pentru spaţii medicale, uşor de curăţat şi dezinfectat, rezistente la lovituri şi agenţi de curăţare agresivi.

În acest spital modular vor fi aduşi pacienţi confirmaţi că sunt infectaţi cu noul coronavirus, trecuţi prin tirajul spitalului.

Pentru a ajunge în zona de lucru, personalul medical va trece prin zona de donning - unde se echipează cu echipamentul de protecţie specific conform cu protocolul epidemiologic. Pentru accesul în saloanele de pacienţi, aceştia trec printr-un filtru dotat cu lavoar şi substanţe dezinfectante. Pentru a ieşi din tură, aceştia trec prin zona de doffing, unde îşi dau jos echipamentul de portecţie şi îl lasă în containere care vor fi preluate de personalul specializat şi duse în containerul de neutralizare. De aici, trec prin duşuri, se dezinfectează şi apoi ajung în vestiar, unde se îmbracă cu hainele de stradă. La ieşirea din container trec printr-un tunel de dezinfecţie.

În vederea respectării valorilor limită admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate deversate în reţeaua publică în strictă conformitate cu prevederile normativului NTPA-002, apele menajere vor fi trecute printr-o staţie de pre-epurare compactă în vederea dezinfecţiei acestora.