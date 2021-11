Cum a ajuns un mecanic de locomotivă sursă pentru „Europa Liberă” despre Revolta din 15 noiembrie 1987

Un braşovean, mecanic de locomotivă, a fost una din sursele prin care „Europa Liberă” a aflat despre revolta muncitorilor braşoveni din 15 noiembrie 1987. La depunerea de coroane de la troiţa de lângă Spitalul Judeţean, bărbatul a povestit cum a fost el implicat în evenimente.

„Cum sunt mecanic de locomotivă, aveam prezentarea în gară la ora 14,00. Şi nu veneau troleibuzele. Era lume în staţie, aşa că am întrebat un om dacă în sens invers a mers vreun troleibuz. Omul m-a întrebat dacă nu ştiu ce e în acea zi în Braşov şi i-am răspuns că ştiu că sunt alegeri. Mi-a spus că nu la asta se referă, ci că Steagu Roşu a ieşit la Comitetul Judeţean de Partid, oamenii au dat foc acolo. Am luat-o peste deal şi am ajuns exact la Partid şi m-am dus până lângă foc”, a povestit Ioan Ştef, mecanic de locomotivă în momentul 15 noiembrie 1987.

După ce s-a dat cu gaze lacrimogene în zonă, oamenii au început să se împrăştie, iar mecanicul a plecat spre gară, unde s-a prezentat la serviciu.

„Am luat locomotiva în primire, dar eu mă duceam spre Făgăraş. Şi a venit un tren de la Oradea-Cluj pentru Bucureşti şi şeful de tren era în dreptul locomotivei mele. M-am dus şi i-am spus că, în momentul în care ajunge în Bucureşti Nord şi ia foaia de la mecanic ca să o ducă la impiegatul de mişcare care trebuie să ştampileze cine a dus, cine a adus, compunerea trenului, să-i spună că un mecanic de locomotivă din Braşov a văzut ce s-a petrecut la Braşov. Şi în seara aceea s-a ştiut la Europa Liberă ce s-a petrecut la Braşov”, a mai povestit Ioan Ştef.

Întreaga ţară discuta despre ce s-a întâmplat la Braşov, fără să se cunoască prea multe. Tot ce se ştia era că muncitorii de la Steagu Roşu se revoltaseră, dar sistemul de atunci nu permitea răspândirea unor asemenea informaţii.





Singura sursă era Radio Europa Liberă, dar numărul ascultătorilor nu era foarte mare, din cauză că era interzis şi bruiat de către regimul comunist. Abia după Revoluţia din Decembrie 1989 au început românii să afle ce se întâmplase cu adevărat la Braşov.

