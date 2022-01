Comerţ la minus 20 de grade. În pieţele din Braşov au îngheţat şi vânzătorii, dar şi marfa

Gerul din ultimele două zile i-a afectat pe vânzătorii din pieţele braşovene. Marţi dimineaţa, în oraşul nostru au fost minus 21 de grade, iar în Piaţa Dacia temperatura nu diferea nici măcar în hală de cea de afară. Aceasta a făcut ca vânzătorii să se îmbrace foarte gros, însă marfa lor a fost şi ea în pericol.

„E frig! Astăzi am venit, că două zile n-am putut veni. Acuma, ce să fac? Trebuie să iau marfa din saci, că mi-a îngheţat şi să pun alta din saci, că am adus de la Stupini acum. N-avem condiţii! De ani de zile nu se face nimic. Noroc că nu a îngheţat multă marfă, am avut numai morcovelul de aici şi câţiva pătrunjei, că restul acuma le-am adus. Nu se poate altfel că, la minus 20 de grade, murim aici”, a spus unul dintre producătorii din piaţă.

„Stăm uite-aşa, îngheţăm, ne dezgheţăm. Suntem îmbrăcaţi de nici nu putem să ne mişcăm că e frig tare, mai ales în curentul de aici, îngheaţă marfa, e bocnă. N-am avut multă marfă, am dat ieri şi am mai dat şi de dimineaţă. Asta e, condiţiile nu sunt de acum de când s-a făcut piaţa”, spune o precupeaţă mai în vârstă.

„E foarte frig! Ca să rezistăm am băut un cei, am băut o cafea. Ce să facem? La marfă am scos doar aşa, strictul necesar, câte un piculeţ”, spune o altă femeie. „De ce stau aşa? De frig! Lasă-mă în pace, că e frig tare. Acum am venit, dar nu ştiu ce-om mai face că, dacă e aşa frig, nici marfa nu ţine”, spune o bătrânică.

Miercuri nu a mai fost nici pe departe atât de frig ca marţi, însă vânzătorii nu-şi reveniseră după ziua precedentă, astfel că erau la fel de înfofoliţi. Din fericire, temperaturile sunt în creştere până la sfârşitul acestei săptămâni. Abia de luni, minimele vor scădea din nou, însă nu se va ajunge nici măcar la minus 10 grade, adică mult mai bine decât recordul negativ de marţi dimineaţa.

Vă recomandăm să mai citiţi: