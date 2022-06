Câte ore sunt nevoiţi taximetriştii braşoveni să muncească pe zi ca să nu iasă în pierdere cu actualele preţuri la carburant

Categoria care este, poate, cel mai afectată de creşterea preţurilor la carburanţi este reprezentată de taximetrişti. La Braşov există unul din cele mai mici tarife din ţară, valabil încă de când preţurile carburanţilor erau aproximativ jumătate din cele actuale. Taximetriştii spun că scumpirile foarte mari din ultimul an le creează mari probleme.

„Avem tarife de care, de multe ori, şi clienţilor le este ruşine. Mergem mai mult în pierdere decât pe plus. O cursă medie costă cam 8-10 lei, dar jumătate dăm pe carburant. Ca să ne scoatem cheltuielile stăm mai mult în traffic, 12 ore 13 ore. Nu ca să poţi să scoţi şi mame la patron. Măcar de o pâine să iasă în fiecare zi”, spune un taximetrist.

„Tarifele sunt ca acum 4 ani, când preţul benzinei şi al motorinei era undeva la pe la 4,78-4,87, deci acum e aproape dublu. Acuma, dacă aşa spun Primăria şi Consiliul Local că trebuie să mergem la preţul ăsta, mergem la preţul ăsta! Nu ştiu cât mai mergem”, spune nu al doilea şofer de taxi.

„Nu mai stau cât stăteam, stau cu o oră sau chiar 2-3 în plus. Gândiţi-vă, când erau 4 lei 40 benzina şi motorina, noi aveam tariful de atunci 2 lei şi 19 bani. Acum am ajuns la 8,70-9 lei carburantul şi să ştiţi că nu mai facem faţă. Am lucrat 8 ore, după aia 10-12, acum am ajuns 14 ore să lucrez pe zi, care nu e bine nici pentru meseria mea, pe care o practic şi e foarte mult să lucrez pe săptămână 60 de ore, şi nici nu e corect”, spune un alt taximetrist.

Din partea taximetriştilor a venit o cerere de creştere a tarifului, însă aceasta trebuie aprobată de Consiliul Local. Aleşii oraşului au considerat că preţul pe kilometru trebuie să rămână acelaşi şi au respins proiectul de hotărâre prin care tariful ar fi putut fi majorat.

Vă recomandăm să mai citiţi: