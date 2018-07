Cât de mult îngraşă brânza cu roşii. Gustarea delicioasă a verii are mai multe calorii decât friptura cu cartofi prăjiţi

Brânza cu roşii pe care o mâncăm cu toţii mai ales vara poate avea la fel de multe calorii ca şi o friptură cu cartofi prăjiţi. Brânza, dacă este cumpărată de producători, este făcută din ingrediente naturale. Dacă nu aveţi probleme cu greutatea puteţi să o consumaţi fără probleme, dar nu în cantităţi foarte mari. Brânzeturile sunt bogate în proteine şi calciu, dar nu trebuie să mâncăm foarte mult.

„Caşcavalul şi brânza de burduf au cele mai multe grăsimi în compoziţie. O felie de 200 de grame poate conţine şi 500 de calorii. Telemeaua de oaie are şi ea cam 400 de calorii la 200 de grame. De asemenea parmezanul şi bânza cu mucegai îngraşă şi ele şi pot avea cam 500 -600 de calorii la 200 de grame, de aceea este bine să limităm porţiile. Mulţi oameni nu fac legătura între grăsimea din brânză şi se miră că acumulează kilograme când mănâncă doar brânză cu roşii. Este indicat ca atunci când consumaţi brânză să evitaţi în acea zi şi alte alimente cu multe calorii. Nu mâncaţi cartofi prăjiţi cu brânză rasă. În schimb puteţi mânca salată cu brânză. Este recomandat ca brânza să se consume dimineaţa şi nu seara. Cel mai puţin îngraşă urda şi brânza de vaci chiar dacă nu sunt cele mai gustoase brânzeturi. Au schimb cele mai puţine calorii. Nu vă lăsaţi păcăliţi de caş. Are multă grăsime, doar că nu are sare, deci nu este similar cu urda“, spune nutriţionistul Eva Iorţan.

Atenţie la brânza de comerţ şi la conţinutul de sare

O mare problemă a brânzeturilor este sarea. Unele sortimente conţin foarte multă. „Telemeaua românească este ţinută în saramură, fie că este de oaie sau de vacă şi are multe sare. De aceea, dacă sunteţi diabetic, aveţi probleme cu tensiunea sau cu rinichii trebuie neapărat să o evitaţi. Şi persoanele sănătoase trebuie să limiteze consumul de sare. Dacă mâncaţi brânză cu roşii sau cu castraveţi, măcar nu mai săraţi legumele. Combinaţia dintre grăsime şi sare poate duce la creşterea colesterolului“. mai spune medicul.

Trebuie să aveţi mare atenţie la brânzeturile din comerţ. Aceastea, pe lângă multă sare şi grăsimi, conţin şi foarte multe E-uri. „Multe dintre brânzeturile din comerţ nu sunt naturale, iar unele dintre ele, mai ales cele foarte ieftine nici măcar nu sunt făcute din lapte natural, ci din lapte praf. Brânza topită trebuie evitată cu orice preţ, deoarece nu are nicio legătură cu brânza tradiţională. La fel şi tot felul de caşcavaluri ieftine care au foarte multe chimicale. Dacă doriţi să mâncaţi brânză, cumpăraţi de la producători“, mai spune nutriţionistul.