Caravana donării de sânge Untold, la ultimul popas înaintea întoarcerii la Cluj. Ce beneficii primesc donatorii

În acest weekend, braşovenii vor putea dona sânge în faţa Primăriei şi vor primi mai multe beneficii, între care şi posibilitatea participării la celebrul festival care va avea loc la Cluj Napoca din 9-12 septembrie.

„Cei care vin să doneze sânge primesc un bilet la prima zi a festivalului Untold, bonuri într-o reţea de supermakerturi, în valoare de 100 de lei, plus alte bonuri valorice, în valoare de 70 de lei. Campania se dovedeşte un succes, deoarece, cel puţin la noi, în Braşov, până la momentul actual, adică ora 11:00, au reuşit să doneze aproximativ 40 de persoane”, a anunţat organizatorul donării de la Braşov, Peter Bogdan.

Sosirea caravanei la Braşov este o oportunitate şi pentru Centrul de Transfuzii Braşov, care va putea recolta sânge în cele două zile de weekend. „Astăzi şi mâine este o companie de donare de sânge, împreună cu cei de la Untold. Au venit să doneze destul de mulţi. Într-o zi obişnuită, noi avem aproximativ 40 de donatori. Astăzi cred că sunt deja dublul acestui număr”, a arătat şefa Centrului de Transfuzii Braşov, Camelia Roşu.

Pentru tineri, mirajul participării la un asemenea eveniment muzical i-a determinat să vină în număr mare la donarea de sânge.

„Cred că este o oportunitate foarte bună această carravană să pot dona sânge şi să merg la Untold. Înseamnă o zi de plată în minus şi am de gând să merg la tot festivalul. Am fost şi anul trecut, de fapt, acum doi ani, că anul trecut nu s-a ţinut”, spune unul dintre tinerii care aşteptau să doneze sânge şi să primească biletul la festival.

„Mi se pare o idee bună. Nu sunt tocmai cunoscător al subiectului, dar cred că este nevoie de sânge în domeniul medical, deci, până la urmă este un mod de a impulsiona oamenii. La mine este prima dată când donez sânge”, spune un alt tânăr, care stătea la rând.

„Eu nu vreau la Untold, eu vreau doar să donez sânge, dar mi se pare o idee bună aceasta pentru că, eu, de câte ori am donat, am văzut maximum 20 de persoane, iar acum sunt numărul 76 şi mai sunt şi după mine. Nu merg la Untold pentru că pe şosele din România sau cu trenurile noastre faci de la Braşov la Cluj 5 sau 6 ore, la fel şi întors. Eu muncesc şi nu am cum să fac drumul dus-întors şi să mai particip şi la prima zi de festival”, spune o tânără.

De la ediţia din acest an a Untold nu vor lipsi nume importante ale muzicii, precum Afrojack, B Jones, Benny Benassi, Danny Alvila, David Guetta, iar pe site-ul festivalului preţul unui bilet începe de la 377 de lei.

Vă recomandăm să mai citiţi: