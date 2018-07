Brăţări speciale pentru busul turistic din Braşov. Un bilet de o zi costă 10 lei

Începând cu şase iulie, toţi care care vor călătorii cu busul turistic vor primi, la urcarea în autobuz, după ce vor prezenta sau achiziţiona biletul de călătorie, o brăţară colorată care îi va permite accesul în acest mijloc de transport pe durata întregii zile. Respectiva brăţară va fi primită de la şofer şi pusă pe mână imediat după urcare. Pentru a elimina posibilitatea apariţiei unor confuzii, au fost pregătite brăţări în şapte culori diferite, câte una pentru fiecare zi a săptămânii. Deţinătorul unei asemenea brăţări va putea efectua pe parcursul zilei pentru care a cumpărat bilet un număr nelimitat de călătorii cu autobuzul turistic.

Autobuzul turistic al Braşovului circulă pe traseul: Livada Poştei – Strada Mureşenilor (Piaţa Sfatului) – Strada G. Bariţiu – Strada C. Brâncoveanu – Strada Prundului – Strada Poarta Schei – Strada N. Bălcescu – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Aleea T. Brediceanu (Aleea de sub Tâmpa) – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Strada N. Bălcescu – Bulevardul 15 Noiembrie 1987 – Strada Agrişelor – Bulevardul Iuliu Maniu – Strada N. Iorga – Livada Poştei.

Pe traseu sunt amenajate 7 staţii de îmbarcare/debarcare, respectiv Livada Poştei – Piaţa Sfatului - Piaţa Unirii (Prundului) – Liceul „Andrei Şaguna” – Aleea „Tiberiu Brediceanu” – Star – Primărie. Sunt efectuate un număr de 10 curse zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu plecări din Livada Poştei (peronul din faţa Casei Baiulescu) în intervalul orar 09.00 - 18.00, cu plecări la fiecare oră exactă.

Autobuzul este dotat cu instalaţie de aer condiţionat şi sistem wi-fi este inscripţionat distinctiv şi va afişa pe tabela electronică mesajul Bus Turistic. În autobuz este montat un ecran LCD pe care rulează imagini şi informaţii scrise despre obiectivele turistice pe lângă care se trece, în limbile română, engleză şi franceză. De asemenea, în autobuz sunt amplasate şi mai multe suporturi în care sunt postate pliante cu informaţii pentru turişti.