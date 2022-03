Braşovul nu a scăpat de cozile la benzinării. Cum circulă zvonurile false

După ce, la începutul pandemiei de coronavirus, am asistat la creşteri exponenţiale ale vânzărilor de drojdie şi hârtie igienică, acum, în prima lună a războiului din Rusia şi Ucraina avem cozi uriaşe la carburanţi. Benzinăriile au fost luate cu asalt în întreaga ţară şi Braşovul nu putea face excepţie.

La o benzinărie Rompetrol mai mică, de la ieşirea din oraş spre Sighişoara, unde extrem de rar se întâmpla să fii nevoit să aştepţi după şoferul din faţă, cozile erau până dincolo de pod, adică de aproape un kilometru, iar sub pod, dinspre Bartolomeu Nord, până spre Stadionul Tineretului, adică aproximativ aceeaşi distanţă.

Aici, atât benzina, cât şi motorina se vindeau la preţuri mai mici de 8 lei, iar şoferii, speriaţi de zvonul că preţurile vor depăşi 10 lei, s-au grăbit să facă plinul şi unii dintre ei chiar de mai multe ori, dacă aveau o maşină mai veche.

„Am făcut de 300, 400 de lei până acuma, de două ori şi mergem încă o dată să luăm. Lucrăm în agricultură şi ne trebuie. Va fi vai de capul nostru!”, spune un şofer.

„Mi se pare foarte rău ce se întâmplă. A explodat totul aşa, dintr-o dată, cred că din cauza răzoiului, din cauza a ce se întâmplă în Ucraina. Tocmai am venit de dincolo şi data trecută cred că era undeva la 4 lei şi 80 de bani şi acum a explodat la 8 lei şi am văzut la televizor că va fi undeva la 10 lei. E ultimul plin pe care îl fac şi o să plec din ţară”, a spus un alt şofer.

„Eu am vrut să ies afară cu un prieten şi i-am zis dacă mă ia el cu maşina, dar mi-a răspuns că nu poate, pentru că nu mai are benzină şi e coadă la benzinărie. L-am întrebat unde şi mi-a spus că mama lui, care e manager la o benzinărie, i-a spus că se va scumpi de mâine. Nu se ştie exact cât va fi, dar peste 10 lei pe litru. Stau de aproximativ 20 de minute şi mai am încă pe atât”, a spus un tânăr.

Cert este că există benzinării care au fost notificate că preţul de livrare se va modifica din 10 martie, ora 0:00, dar creşterile de preţ sunt nesemnificative.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că România are suficient carburant şi că nu se pune problema unor creşteri de preţuri atât de mari. Ministrul a mai precizat că a dispus şi controale care să scoată la iveală cine se face vinovat de întreaga situaţie.

