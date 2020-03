Braşovean prins beat la volan prin municipiul Făgăraş. Etilotestul a indicat 1.08 mg/l alcool pur în aerul expirat

La testarea conducătorului auto, rezultatul a fost 1.08 mg/l alcool pur în aerul expirat.





Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.







"În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente, în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor", preczează IPJ Braşov..