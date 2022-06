Bacalaureat 2022 Braşov: multe medii foarte bune, dar niciuna de 10. Două recorduri negative în judeţ

Chiar dacă a fost Bacalaureatul cu cea mai ridicată rată a promovării din 2009 încoace, judeţul Braşov a înregistrat două recorduri negative.

„În această sesiune, niciun candidat din judeţul Braşov nu a obţinut media 10 şi la nicio unitate şcolară rata de promovare nu a fost de 100% situaţii nemaiîntâlnite în judeţul nostru în ultimii ani. Totuşi, au existat 284 de note de 10 obţinute de absolvenţii din judeţul Braşov. Cele mai multe, 158, au fost obţinute, ca şi în anii anteriori, la proba la alegerea profilului şi specializării”, a precizat Valentin Bucur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar spune că rezultatele la Română au fost semnificativ mai slabe decât în ultimii ani. Cei nemulţumiţi au depus contestaţii la scurt timp după afişarea rezultatelor.

„Depunem contestaţii la Limba şi literatura română. Notele au fost mai mici decât ne aşteptam”, spun, în cor, un băiat şi o fată.

„Am depus contestaţie la Info şi la Română. Adică, notele au fost bune, dar mă aşteptam la rezultate şi mai bune de atât. La Română am luat 9,15 şi am zis că nu am nevoie de media de la Bac pentru admitere şi că n-am ce să pierd dacă depun contestaţie. E vorba de subiectivism şi, acum, poate nimeresc la alţi profesori, cu altă viziune per ansamblu a lucrării şi am noroc să-mi măresc media”, a spus o absolventă a Colegiului Andrei Şaguna.

„Am venit la contestaţii! Păi, notele la Română sunt ceva mai mici decât ne aşteptam. Mă aşteptam la 9,30 şi m-am trezit cu 8,30, adică mai puţin decât trebuia. Nu contează pentru mine, dar o fac mai mult din orgoliu”, a spus un alt şagunist.

Cea mai mare medie a obţinut-o în acest an o absolventă a Colegiului Dr. Ioan Meşotă, Carina Cojocaru. Cu 10 la Română şi Chimie, meşotista a obţinut 9,90 la Matematică şi a încheiat cu media 9,96.

„Nu mă aşteptam la notă, doream într-adevăr, o notă mare, dar nu mă aşteptam chiar la cea mai mare şi nici la notele acestea. Nu mi s-a părut nici uşor, dar nici foarte greu. Totuşi, în spatele acestei note a fost multă muncă şi răbdare şi perseverenţă. Mi-a lipsit un cuvânt, dar este bine şi aşa. Nu îmi doream neapărat perfecţiunea”, a spus Carina Cojocaru.

Carina vrea să urmeze cursurile Academiei de Poliţie şi să ajungă procuror. Tânăra spune că tatăl ei a fost jandarm şi vrea să continue, într-un fel, tradiţia familiei.

