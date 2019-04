Avocatul bărbatului care şi-a măcelărit soţia şi copiii a contestat condamnarea pe viaţă: „Am fost condus de un raţionament mai puţin lumesc“

„Aşa cum am zis şi la fond, simt acelaşi lucru şi acum. Nu am făcut aceste recurs pentru a reduce pedeapsa, domnul avocat a dorit să facă. Eu am declarat de la bun început că nu voi face recurs în situaţia mea. Aş vrea să spun că m-am gândit mult dacă să vorbeasc sau nu, dar e foarte greu. E ca şi cum ai încerca să îi arăţi unui orb culoarea unei lămâi. Evident că faptele necesită şi o pedeapsă, ce e cel mai important este ceea ce cred, că îmi cer iertare celor din jurul meu şi mă doare că s-a creat această suferinţă între noi. Ce se întâmplă în ţară are legătură cumva. Când zic iertare, mă gândesc la a o găsi în inima noastră, cu gândul la părinţi. Am fost condus de un raţionament mai puţin lumesc”, a spus Buliga, conform mytex.ro