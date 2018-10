Autorii care se promovează pe Facebook au crescut vânzările de carte online. O librărie din Braşov face afaceri de milioane de euro

Libris.ro, una dintre cele mai mari librării online din România, mizează anul acesta pe o cifră de afaceri de 10 milioane euro, cu peste 40% mai mare faţă de 2017, în condiţiile în care retailerul online a înregistrat deja o creştere de 35% în primele nouă luni, 2018 fiind până acum un an bun pentru piaţa locală de carte.

În ultimii doi ani, vânzările de carte din România au crescut pentru toate categoriile de cărţi, iar în topul preferinţelor cititorilor sunt beletristica, HR (resurse umane), dezvoltare personală şi cărţile de business. În acelaşi timp, autorii români care se promovează pe reţelele sociale au urcat în topul vânzărilor de carte anul acesta, conform datelor Libris.ro.

„Anul acesta a fost foarte bun pentru ceea ce înseamnă piaţa de carte din România. În ultimul timp au crescut foarte mult autorii români, spre exemplu Irina Binder – beletristică, Ioana Chicet, Petronela Rotar – beletristică. Sunt în top vânzări pentru că se promovează singuri pe reţelele sociale“, a declarat Laura Ţeposu, directorul de dezvoltare şi fondatorul Libris.ro. Librăria online a fost înfiinţată în 2009, după ce criza lovise deja pe piaţa din România.

„De când am deschis am avut mereu creşteri. Anul trecut am înregistrat o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, în creştere cu 16% faţă de anul 2016, şi am avut un profit de 900.000 de lei (192.000 de euro), iar pentru anul în curs estimăm o cifră de afaceri de 10 milioane de euro şi un profit de 1,5 milioane de lei (323.000 de euro)“.

Investiţie de 3 milioane de euro în biblioteca online

Libris gestionează magazinul online de cărţi care poartă acelaşi nume – libris.ro – şi o bibliotecă fizică situată în Braşov, circa 90% din business fiind generat de vânzările online. Anul acesta, Libris a investit 3 milioane de euro într-un depozit, pentru că vrea să dezvolte biblioteca online.

„O parte din suma investită a fost din cash flow şi restul a venit prin credite de finanţare de la Raiffeisen şi Banca Transilvania. Am făcut acest pas acum pentru că nu suntem speriaţi de criză, consumul de carte nu este chiar afectat de criză“, a punctat Laura Ţeposu. În ceea ce priveşte comportamentul de consum, ea a precizat că cele mai mari vânzări se înregistrează între orele 09.00 şi 15.00, când lumea este la birou, iar între orele 16.00 şi 20.00 vânzările scad.

Piaţa de carte, evaluată la 80 de milioane de euro

Potrivit datelor statistice, piaţa de carte din România este evaluată la 80 de milioane de euro, fiind printre cele mai mici pieţe din Europa, la acest capitol, în topul celor mai sustenabile pieţe de cărţi aflându-se ţările nordice. În acest context, fondatoarea Libris.ro este încrezătoare că piaţa de carte din România are potenţial de creştere, motiv pentru care nu are de gând să iasă cu business-ul în afara graniţelor. „Faptul că suntem pe o piaţă mică într-o ţară în curs de dezvoltare înseamnă că la un moment dat vom creşte. Nu ne-am gândi să ieşim pe piaţa din Polonia pentru că avem multe lucruri de făcut pe piaţa noastră. Vrem să avem o contribuţie la creşterea peţei de carte din România“, a subliniat reprezentantul Libris.