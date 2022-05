Asociaţia non-profit care vine în ajutorul celor mai oropsiţi copii şi reuşeşte acolo unde alţii dau greş

Caty Roos este cunoscută în Braşov şi nu numai pentru ideile originale şi extrem de eficiente pe care le aplică în comunităţile sărace din judeţ. „Magazinul clasei” a adus copiii la şcoală, în dorinţa de a-şi putea cumpăra lucruri de la „magazinul” din şcoală, în care erau lucruri aduse de Asociaţia Eltera, condusă de Caty Roos.

Un bătrân din localitatea Budila primeşte o „pensie”. Bărbatul nu a muncit cu carte de muncă şi nu are niciun venit acum, la bătrâneţe. Ca să nu se simtă jignit, Caty Roos îi oferă, lunar, într-un plic cu numele său pe el, o „pensie”. Multe alte programe derulate de Eltera au dus la scăderea procentului de copii care abandonează şcoala sau la o viaţă ceva mai bună pentru familiile sărace.

„Avem o sută de copii cu care lucrăm îndeaproape. Îi ştim pe nume, ştim când e ziua lor de naştere şi ştim ce mărime poartă la încălţăminte. Dintre ei, 20 merg la şcoală în mod regulat, 30 absentează mult, iar 50 nu merg deloc. Şi copiii care merg la şcoală sunt ultimii din clasă. Doar zece dintre ei ştiu să scrie şi să citească. 96 dintre ei nu au baie, şi nici apă curentă în locuinţă. 90 dintre ei nu au o masă sau un birou pe care să îşi facă temele şi nu au un dulap unde să îşi pună cărţile şi caietele pentru şcoală sau hainele”, spune Caty Roos.

Potrivit acesteia, niciunul dintre ei nu are acces la o alimentaţie regulată şi sănătoasă, unii fiind malnutriţi. în timp ce majoritatea iau păduchi în mod regulat şi nu au mers niciodată la dentist, deşi au probleme dentare. „86 dintre copii au părinţi care nu ştiu să scrie şi să citească, patru dintre ei având deficiente severe. Niciunul dintre ei nu are o locuinţă înregistrată legal sau utilată corespunzator şi niciunul nu are o pereche bună de încălţăminte. Niciunul dintre ei nu are ambii părinţi angajaţi cu contract de muncă. Niciunul dintre ei nu are o şansă egală la a se dezvolta ca ceilalţi copii”, spune Caty Roos.

Toate acestea dovedesc cât de bine îi cunoaşte Caty Roos pe micuţi şi familiile acestora. Doar aşa poate crea programe cu care să-i atragă într-adevăr spre şcoală, să-i ajute să iasă din cercul vicios în care se învârt şi care le oferă extrem de puţine alternative pentru o viaţă normală, în condiţiile în care cei mai mulţi dintre ei trăiesc ca în Evul Mediu.

„Doamna, noi nu avem mâncare acasă” sau „Eu mănânc orice îmi daţi”, sunt declaraţii ale micuţilor pe care preşedintele Asociaţiei Eltera le aude zilnic. „Am adus patru copii azi la baie, masă şi joacă. Am lăsat alţi 20 plângând ‘luaţi-mă pe mine’… Nu toţi copiii au şanse egale”, mai spune Caty Roos.

Asociaţia Eltera este o organizaţie non-profit ce iniţiază şi implementează în România proiecte de ajutorare şi sprijinire a copiilor abandonaţi sau aflaţi în risc de abandon, a familiilor nevoiaşe aflate în dificultate, a persoanelor vârstnice singure, a persoanelor cu dizabilităţi şi a comunităţilor defavorizate.

