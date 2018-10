Aplicaţia de smartphone menită să manipuleze creierul pentru un somn profund. Doi tineri români au lucrat la proiect

WakeZ, un start-up creat de cinci tineri studenţi medicinişti, a dezvoltat o aplicaţie pentru telefoane mobile şi smartwatch-uri care, folosind un algoritm de vibraţii subliminale, poate îmbunătăţi calitatea somnului. Clujenii Iulia Mihele, Zaki Milhem, Peter Mazalik, Darius Mişca, alături de braşovenii Sergiu Maior şi Zaki Milhem au început să lucreze la aplicaţie pornind de la rezultatele unui chestionar realizat în cadrul hackathon-ului iLabs, unde au primit peste 700 de răspunsuri.





Produsul final va fi lansat anul viitor



Au constatat că 4 din 5 oameni se trezesc, de regulă, obosiţi sau insuficient odihniţi, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani. Mai mult decât atât, aceeaşi pondere de oameni ar plăti pentru o soluţie. „Deşi am avut un eşantion relativ mic, am putut trage nişte concluzii, susţinute şi de existenţa unui număr mare de concurenţi. Existenţa lor şi a pieţei confirmă nevoia, iar cifrele pe care aceste startup-uri le afişează demonstrează că este loc pentru un concurent ca noi”, este de părere Zaki. Produsul final ar urma să fie lansat în România în primul trimestru din 2019, iar la începutul verii intenţionează să intre cel puţin pe încă o piaţă relevantă.





Cum s-a născut aplicaţia





WakeZ s-a născut odată cu o competiţie de invenţii lansată de către Univeristatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, prin programul ASAIH (Academia Studenţească de Antreprenoriat Iuliu Haţieganu). A fost o provocare, iar proiectul celor cinci a reuşit să câştige competiţia şi un grant. „De acolo, am dezvoltat un MVP (minimum viable product) de sleep tracking şi am pivotat mai ceva ca LeBron până să ajungem la produsul despre care aţi auzit şi care a tot câştigat competiţii prin ţară”, a explicat Zaki. De exemplu, la Innovation Labs 2018, WakeZ a fost numit cel mai bun produs, iar apoi a câştigat şi premiul pentru cel mai bun startup de eHealth la competiţia 200 Seconds of Fame. Au primit un grant de 20.000 de lei prin intermediul Universităţii, cu care au făcut MVP-ul de sleep tracking. Între timp, au dezvoltat altul, iar, recent, au câştigat servicii de webdesign de la o firmă din Cluj, creatoare pentru Untold şi Neversea. „Avem investiţie de 6 cifre şi discutăm pentru încă una. În total, va fi puţin sub un milion de euro. Banii îi vom investi în finalizarea produsului, patentări, un sediu şi marketing”, a spus cofondatorul WakeZ.







Cum ne prinde de fapt somnul



Înainte de a vedea cum poate această aplicaţie revoluţionară să ne ofere un somn mai bun, Zaki susţine că trebuie să înţelegem cum funcţionează creierul în toate fazele somnului. „În timp ce dormim, creierul nostru funcţionează uşor diferit. Cortex-ul este mai puţin activ şi talamusul (zona creierului implicată în percepţia senzorială şi reglarea funcţiilor motorii) preia mare parte din stimulii subliminali (în cazul acesta, incapabili să te trezească - spre exemplu, o vibraţie punctiformă). Ritmul la care vin aceste vibraţii determină nişte schimbări ale stării electrice a creierului, prin care noi putem controla durata somnului REM şi putem să inducem utilizatorului un somn superficial, practic, o moţăială, înainte să sune alarma”, a explicat tânărul.

Aplicaţia ar urma să facă o tranziţie lină între starea de somn şi starea de veghe, similară cu cea prin care trecem când adormim. Mai mult decât atât, ei vor să introducă o funcţie care să înveţe utilizatorul cum să respire pentru a adormi mai rapid. Smartphone-ul este folosit, în principal, pentru puterea sa de procesare şi pentru display-ul permisiv. „Imaginaţi-vă telefonul ca fiind creierul, iar smartwatch-ul e un efector. Astfel, aplicaţia de smartphone va permite să setaţi alarma de dimineaţă, să evaluaţi somnul din noaptea precedentă şi tot aici e sediul algoritmilor AI de diagnostic (sleep tracking) şi de acţiune (vibraţii - sleep hacking). Ceasul adună date şi vibrează atunci când primeşte această comandă”, ne explică fondatorul.

600 de „hărţi” de somn

Studiul clinic se desfăşoară în trei etape, prima fiind deja finalizată. „Am strâns 600 de «hărţi» de somn de la participanţii la studiu, suficient de multe pentru a iniţia nişte corelaţii şi a putea ajunge la o concluzie cu partea de sleep tracking. Acum suntem în faza a doua, unde se testează pattern-uri diferite de vibraţie, din care va rezulta algoritmul în varianta lui finală. Faza a treia seamănă cu o scalare a unui business. Odată definit şi lansat algoritmul, vor încerca acelaşi pattern pe un număr mai mare de participanţi, pentru a-l ajusta, astfel încât să atingă cel mai înalt nivel de performanţă”, a subliniat Zaki Milhem. Fondatorii aplicaţiei dau asigurări că WakeZ, în sine, nu prezintă nici un risc asupra sănătăţii. „Totuşi, trebuie înţeles că niciun produs nu este perfect. Cel mai mare inconvenient posibil ar fi ca algoritmul de sleep tracking să interpeteze greşit faza somnului şi să trimită vibraţiile greşite, ceea ce ar duce la trezirea utilizatorului la alt moment decât cel ales. Dar suntem încrezători că vor fi foarte puţine astfel de cazuri raportate”, afirmă cofondatorul startup-ului.





Perioadă de testare gratuită pentru clienţi

Piaţa de aplicaţii şi gadget-uri pentru somn este destul de variată şi există produse bune, dar majoritatea dintre ele nu oferă cu adevărat beneficii sau sunt scumpe, cel puţin comparate cu WakeZ. Pe partea de software, există o aplicaţie mobilă care îşi dă seama de fazele somnului şi te trezeşte într-un anumit interval de timp, ceea ce îl face mai puţin precis decât WakeZ. Cei de la Dreem au o „bentiţă” care funcţionează pe un principiu similar cu WakeZ şi costă 500 de euro. Alte startup-uri mai folosesc ochelari de somn, cu lumină roşie pulsatilă, şi costă 150 - 200 de euro. Comparativ cu acestea, WakeZ vrea să ofere un free trial de 14 zile, pentru a putea observa beneficiul clar al produsului, apoi vor funcţiona pe bază de subscripţie, la preţ de 5 euro/lună.

