Americanii de la Benchmark au investit 100.000 de dolari într-o facultate din Braşov. Laboratorul ultramodern unde studenţii fac practică ca-n occident

Investiţia s-a ridicat la 100.000 de dolari, sumă necesară echipamentelor performante care reproduc punctele de lucru asemănătoare cu cele din producţie. „Ne dorim ca studenţii să îşi dezvolte cariera alături de noi“, a declarat Florin Onu, director general Benchmark România. Compania americană Benchmark este în top 10 furnizori de servicii integrate de producţie electronică, oferind totul, de la dezvoltarea produslui, până la construcţia plăcilor de circuit imprimat.

„Ce s-a întâmplat în această ultimă perioadă, finalizată astăzi cu inaugurarea laboratorului este un exemplu de subliniat în ceea ce înseamnă colaborarea între mediul economic şi universitate. Atât noi, universitatea, cât şi firmele din zonă suntem interesaţi de colaborări, pe de o parte noi suntem bucuroşi că studenţii noştri beneficiază de infrastructură modernă în procesul de pregătire, iar pentru firme contactul cu studenţii este benefic pentru că suntem pricipala bază de recrutare pentru inginerii care lucreză în mediul economic“, a declarat rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Vasile Abrudan.

În ultimii ani Benchmark a decis să investească prin implicarea în diverse proiecte sociale care un venit în întâmpinarea problemelor comunităţii locale, inclusiv mediul universitar. „Faptul că inaugurăm astăzi acest laborator este doar un pas pentru o cooperare foarte bună. Am încercat să replicăm standurile de lucru făcându-le să semene cu cele din fabrică. Încercăm să ajutăm studenţii să înţeleagă ce înseamnă pentru un inginer să activeze într-o companie de producţie în domeniul electronicii.“, a afirmat Florin Onu. Benchmark a oferit studenţilor de la Translivania, stagii de practică, internship, posibilitatea de angajare pe perioada vacanţelor şi suport în pregătirea lucrărilor de licenţă sau masterat.

Benchmark Electronics România, companie specializată în producţia de echipamente electronice şi subansambluri pentru echipamente electronice, a încheiat anul 2017 cu vânzări de aproximativ 83 de milioane de dolari, iar conducerea companiei mizează pe afaceri similare şi în acest an, dar şi pe o creştere anuală de 15-20%, începând de anul viitor. În prezent, Benchmark are la Braşov 650 de angajaţi.

Ţinând cont că piaţa EMS (electronic manufacturing services), în care activează şi americanii de la Benchmark, este într-o continuă dezvoltare, pentru a-şi menţine competitivitatea, conducerea firmei are în plan ca începând cu acest an să deschidă şi la Braşov un Centru de cercetare-dezvoltare (R&D), care să ofere clienţilor, în plus faţă de producţia propriu-zisă, şi servicii de proiectare de produs. „În acest moment, colaborarea cu clienţii în domeniul cercetării-dezvoltării de produse este asigurată de Centrul de cercetare-dezvoltare al Benchmark din Olanda. Ca parte a strategiei Benchmark, vrem să aducem activitatea de proiectare mai aproape de cea de producţie şi lucrăm împreună cu Universitatea Transilvania, cu care avem o colaborare mai veche, pentru a pune pe picioare acest centru. Chiar de anul acesta sperăm să avem un nucleu de ingineri, care să lucreze la Braşov sub coordonarea specialiştilor din Olanda. Beneficiile existenţei unui centru R&D în Braşov sunt multiple, prin această acţiune asigurându-se atât o asistenţă superioară calitativ pentru echipa de producţie din partea inginerilor implicaţi în proiectarea produsului manufacturat, dar şi accesul echipei de R&D din Olanda la resurse talentate şi calificate, la un cost redus comparativ cu Europa de Vest”, a subliniat Florin Onu.

