A plecat de la facultate la vamă, să traducă pentru compatrioţii săi care fug de războiul dintre Rusia şi Ucraina

Dramele şi tragediile din rândul poporului ucrainean, după ce Rusia a invadat ţara străină, sunt de ordinul milioanelor. Mulţi dintre cei care fug din calea războiului trec prin România ori chiar se opresc în ţara noastră. Pentru că nu toţi vorbesc limbi de circulaţi internaţională, la vamă este nevoie de persoane care pot traduce.

Între traducători este şi Dan Nichita, un student la Medicină Veterinară în Bucureşti, originar din regiunea Odesa, oraşul Ismail. Tânărul s-a întors de acasă la Bucureşti în 21 februarie, cu numai trei zile înainte de începerea războiului. A fost nevoie să îşi rezolve câteva probleme în Bucureşti şi a venit ceva mai repede la şcoală. Dacă ar fi vrut să petreacă acasă câteva zile în plus, foarte posibil să îl fi prins războiul în Ucraina şi atunci nu ar mai fi putut veni la şcoală.

Imediat ce a văzut că a început războiul, iar compatrioţii săi încep să vină în număr foarte mare, Dan Nichita a decis să meargă la Vama Isaccea şi să dea o mână de ajutor. El traduce pentru cei care sosesc din Ucraina şi nu se descurcă în altă limbă.

„Nu am neamuri în România, sunt doar student aici, la Bucureşti, unde am loc de trai, dar am scăpat eu să vin cumva cu două, trei zile înainte din Ucraina, cu situaţia asta, că, altfel, din Ucraina nu-mi dădeau drumul. Cum am auzit de situaţia de la Isaccea, m-am băgat primul”, a spus Dan Nichita.

Tânărul spune că părinţii săi nu sunt în Ucraina, dar la Odesa se află atât bunica sa, cât şi iubita şi se teme foarte mult pentru amândouă.

