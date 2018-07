A fost trimis în judecată bărbatul care şi-a ucis soţia şi cei doi copii în timp ce dormeau. În dosar sunt toate detaliile şocante ale crimei

Florin Buliga, bărbatul care în luna martie şi-a ucis soţia şi cei doi copii, a fost trimis în judecată. Dosarul a ajuns la Tribunalul Braşov, iar magistraţii urmează să stabilească primul termen. Florin Buliga este acuzat de omor deosebit de grav, infracţiune pentru care pedeapsa maximă este închisoarea pe viaţă. Expertiza psihiatrică a arătat însă că Florin Buliga a avut un discernământ scăzut atunci când a comis crimele. El este acum în arestul Poliţiei Braşov, dar ar putea fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava. De asemenea, testele de sânge au arătat că avea droguri (cannabis) în organism în momentul comiterii faptelor.

„Inculpatul a fost trimis în judecată. Dosarul se află în camera preliminară la Tribunalul Braşov şi se aşteaptă stabilirea unui termen. A fost menţinută măsura arestului preventiv, dar, având în vedere cele relevate de expertiza psihiatrică, inculpatul ar putea fi transferat într-un spital penitenciar“, a declarat Daniel Dancă, procurorul de caz şi prim-procuror la Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

Detalii şocante: i-a aşezat soţiei o orhidee pe piept şi şi-a înjunghiat fiica de opt ori

Toate declaraţiile şocante pe care Florin Buliga le-a făcut în timpul audierilor sunt acum parte din rechizitoriul procurorilor. Potrivit anchetatorilor, ziua crimei, luni, 26 martie, a început ca fiind una obişnuită. Florin Mircea Buliga a mers la seviciu, unde a stat până la prânz. Apoi, s-a urcat în maşină şi a condus până la Mănăstirea de la Şinca Veche, la 50 de km de Braşov. Le-a povestit anchetatorilor la audieri că a stat aici cam 45 de minute, s-a rugat şi a asistat la o prezentare pe care o măicuţă o ţinea pentru un grup de turişti. A plecat apoi acasă spre Braşov. Pe drum, a oprit maşina şi s-a înjunghiat în piept cu un cuţit de vânătoare pe care îl avea în autoturism. Rana a fost una superficială. Şi-a continuat apoi drumul şi a oprit la o piaţă din centrul oraşului, de unde a primit o orhidee albă de la o persoană pe care o cunoştea şi pe care o ajutase financiar în trecut.

Florin Mircea Buliga a spus în timpul audierilor că a ajuns acasă la ora 21.30. A avut o discuţie cu soţia, căreia i-a spus că a vrut să se sinucidă, dar femeia nu a vrut să îl asculte. Bărbatul le-a povestit procurorilor că mai apoi femeia i-ar fi spus că nu se simte bine, iar Florin Mircea Buliga i-a sugerat să-i facă un masaj folosind o masă specială pe care o aveau într-un dormitor.

„A povestit în timpul audierilor că a aşteptat ca femeia să adoarmă pe masa de masaj şi apoi a înjunghiat-o de trei ori în piept cu acelaşi cuţit cu care a încercat şi să se sinucidă. A învelit-o apoi cu o pătură şi i-a aşezat pe piept ordideea albă. În tot acest timp, el susţine că fiul său era îl altă cameră şi se juca la calculator. A mai povestit că s-a mai rugat un timp, după care şi-a sunat fiica, iar fata i-a spus că vine imediat acasă. Odată ajunsă la domiciliu, fata i-a spus că este obosită şi că merge la culcare. A mai aşteptat până la ora 24.00, după care şi-a înjunghiat fiica de opt ori tot în zona inimii. Apoi a mers în camera băiatului, pe care l-a înjunghiat de trei ori. A lăsat cuţitul pe patul băiatului“, a declarat Daniel Dancă, procurorul de caz la momentul audierilor.

După ce a comis crimele, bărbatul susţine că a mai stat acasă până la ora 01.00, după care a plecat la sediul firmei sale din Centrul Civic al Braşovului, unde a stat până marţi dimineaţă. Apoi şi-a sunat o verişoară din Bucureşti şi i-a spus ce a făcut. Femeia nu l-a crezut. Apoi bărbatul şi-a sunat un prieten, căruia i-a povestit despre crime. În prima fază, nici acesta nu l-a crezut, dar după ce Florin Buliga a insistat, prietenul l-a convis să meargă la Poliţie. Cu hainele pline de sânge, bărbatul a intrat la ora 13.30 în sediul poliţiei, unde s-a predat.

Obsedat de cifra şase

Florin Mircea Buliga a făcut şi alte declaraţii şocante pe parcursul anchetei. Aflat în arestul Poliţiei, el a povestit că a fost traumatizat de moartea mamei sale, care a survenit când el avea 14 ani. Femeia a murit din cauza unei boli incurabile, iar criminalul spune că l-a blestemat de pe patul de moarte, fără să dea însă detalii. Cifra 6 a devenit o adevărată obsesie pentru el, fapt recunoscut şi la audieri. „A povestit că acum şase ani a început să se gândească la modul serios la sinucidere şi să primească informaţii despre Iluminati, Anticrist şi reîncarnare. A spus că numele său este marcat de cifra 6, deoarece toate cele trei cuvinte au câte şase litere. Era născut în data 6 aprilie. A mai declarat că era convins că va muri la 38 de ani, iar anul acesta s-au împlinic şase ani de la acea dată“, ne-a declarat Daniel Diaconu, avocatul din oficiu al lui Florin Mircea Buliga.

Şi în jurnalul personal Florin Buliga a scris despre obsesiile sale. „O bună parte din existenţa mea am pretrecut-o sub imperiul unui gând ascuns, că voi muri la vârsta de maxim 38 de ani, vârstă la care a murit şi mama mea când aveam 14 ani şi 6 luni. Cifra 6 a avut o semnificaţie aparte pentru mine. Data naşterii, numărul literelor din numele meu. Am corelat de multe ori cifra 6 cu întâmplări din viaţă. Linia vieţii din palmea mea stângă a fost o enigmă pentru cei care au încercat să citească din ea. Acum, la 44 de ani, gândesc că mi-a venit sorocul (38+6). Toate acestea bineînţeles că sunt în mintea şi pot fi simple închipuiri. Poate că voi mai trăi 44 de ani, poate nicio zi, ce ştiu eu, nu ştiu nimic“, a scris Florin Mircea Buliga.

Jurnal cutremurător

În jurnalul personal, Florin Buliga a povestit despre gândurile de sinucidere, dar şi despre crimă. Mărturisirile tulburătoare au început în 8 martie, când în jurnal este trecut „Un fel de testament“. A scris că nu regretă că şi-a ucis familia, fiind convins că i-a trimis într-o lume mai bună. „Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic. Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el“, a scris Florin Mircea Buliga în jurnal. El a spus şi în faţa anchetatorilor că le-a salvat sufletele soţiei şi copiilor săi şi că a comunicat telepatic cu ei după moarte, aceştia spunându-i că sunt bine.

