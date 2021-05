A distrus 12 maşini, având o alcoolemie de 2,2 la mie, dar a scăpat. Motivarea halucinantă în dosarul lui Stephan, fiul afaceristului Sever Mureşan

Fiul omului de afaceri Sever Mureşan, Stephane, nu va plăti autoturismele pe care le-a avariat în timp ce se aflau într-o parcare din cartierul braşovean Noua.





În urmă cu o lună, tânărul a intrat cu SUV-ul său în mai multe maşini parcate şi cu greu a putut fi oprit de cei prezenţi în zonă să continue să lovească autoturismele parcate.





Deşi a fost arestat preventiv, Stephane Mureşan nu va plăti niciuna din maşinile avariate, deoarece dosarul său pentru distrugere din culpă a fost clasat, pe motiv că Mureşan junior ar fi vrut să se sinucidă şi nu a avut nicio intenţie să distrugă maşinile aflate în parcare.





În aprilie 2021, Stephane Mureşan a lovit 12 autoturisme şi a putut fi oprit doar după o cursă nebună pe străzile din oraş.

Tânărul de 31 de ani a declarat că suferea după ce iubita sa i-a declarat că îl părăseşte. Bărbatul s-a îmbătat de supărare şi a urcat la volan, cu toate că avea permisul de conducere suspendat, în urma unor încălcări anterioare ale legislaţiei rutiere.





Surse din anchetă spun că ar fi fost găsite scrisori de adio semnate de iubita braşoveancă a lui Stephane Mureşan şi trimise acestuia din urmă. Amantul părăsit a băut zdravăn, astfel că probele biologice au devăluit o alcoolemie de 2,2 la mie.

Deşi martorii evenimentului au crezut că bărbatul era şi drogat, analizele nu au scos în evidenţă prezenţa vreunei substanţe interzise în sângele lui Mureşan. Astfel, procurorul a decis că şoferul nu trebuie cercetat pentru distrugerea celor 12 autoturisme.





„Procurorii au dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. S-a stabilit faptul că inculpatul nu se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, iar avarierea autovehiculelor, în condiţiile descrise mai sus, nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de distrugere”, a precizat, pentru Kanal D, Cătălin Moraru, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

În rechizitoriul procurorului scrie că autorul poate fi pedepsit pentru comiterea acestei infracţiuni doar dacă fapta a fost săvârşită prin incendiere, explozie sau alt mijloc asemănător, astfel că, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu intenţie, dosarul a fost clasat.





Oamenii obişnuiţi, ale căror maşini au fost distruse, sunt stupefiaţi de decizia anchetatorilor.

„Eu nu am cu ce merge la muncă. Eu depindeam de acest autoturism. Paguba la el e destul de mare, cred că ar trebui daună totală. A trebuit să îmi deranjez prietenii, să îmi deranjez rudele ca să cer o maşină să mă pot deplasa la muncă, pentru că am rate, am copii la şcoală…”, a spus, pentru acelaşi canal TV, unul dintre păgubiţi.





Stephane Mureşan a fost trimis în judecată pentru conducere sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis, faptă pentru care este şi recidivist. Fiul lui Sever Mureşan continuă să fie arestat preventiv, la Braşov, unde îşi aşteaptă primul termen din acest dosar.

