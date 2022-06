Vara ne ia prin surprindere. Ce spun vârstnicii din Braşov despre comportamentul pe timp de caniculă

Canicula a venit mai devreme decât în anii trecuţi la Braşov şi i-a cam luat prin surprindere pe localnici, aşa cum se întâmplă cu iarna, în cazul autorităţilor. Astăzi, în jurul prânzului, în centrul oraşului puteau fă văzuţi foarte mulţi vârstnici care nu îşi luaseră măsurile elementare de protecţie în cazul căldurilor excesive.

„Am pălărie, ochelari de soare. Cam asta e. Mă gândesc să beau şi o bere rece”, spune unul dintre vârstnici. „Băuturile alcoolice nu sunt indicate. Eu am o sticlă cu apă cu mine, am şapca şi nici nu stau prea mult cu el, că e cald”, spune prietenul primului bărbat. „Îmi iau şapcă, umbrelă, îngheţată, dar acum nu am. Apă nu am la mine, că nu beau apă”, spune un bunic care şi-a luat nepoţelul de la şcoală.

Doamnele par mai atente la aceste detalii. Trei femei în vârstă care stăteau lângă fântâna din Piaţa Sfatului au descris în câteva cuvinte „armamentul din dotare”: „Cu apa după noi, ochelarii şi pălăria”, au spus doamnele.

Potrivit medicilor, când temperaturile sunt foarte ridicate trebuie să ne îmbrăcăm lejer, dar să avem o cât mai mare parte a corpului acoperită, să avem o pălărie sau umbrelă de soare, să avem tot timpul cu noi o sticluţă cu apă şi să consumăm lichide nu foarte reci, evitând băuturile alcoolice. De asemenea, recomandat este să evităm să ieşim din casă la orele la care temperaturile ating punctul maxim şi să evităm aglomeraţia.

