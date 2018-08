Un profesor suplinitor a obţinut fraudulos fonduri nerambursabile şi plăţi pe suprafaţă de sute de mii de lei în baza a zeci de documente false

Procurorii DNA Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane. Este vorba de Mitrea Cristina-Silvia (folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (5 fapte) şi fals în declaraţii), Mitrea Nicolae, tatăl Cristinei Mitrea (complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (3 fapte), fals în declaraţii şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată (20 fapte), Mitrea Maria, soţia lui Mitrea Nicolae ( fals în înscrisuri sub semnătură privată, (7 fapte), complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi Isăilă Nadia (fals intelectual).



În luna iunie 2012, în contextul solicitării unui sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, Mitrea Cristina - Silvia a folosit, în relaţia cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), mai multe documente false în care a atestat aspecte nereale, privind îndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate, printre care şi aceea de a fi lucrat 4 ore pe zi la ferma aparţinând tatălui său, Mitrea Nicolae, cu cel puţin 12 luni înaintea instalării pe cont propriu la conducerea unei exploataţii agricole.

”În realitate, inculpata Mitrea Cristina - Silvia, din data de 01.09.2007 şi până în prezent, a lucrat în municipiul Bucureşti ca profesor suplinitor. Prin aceste demersuri, inculpata a primit de la A.P.D.R.P. fonduri nerambursabile în valoare de 40.000 euro”, susţin procurorii anticorupţie.

În perioada 2014 - 2017, Mitrea Cristina – Silvia a depus cu rea-credinţă, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false (contracte de arendare – multe dintre ele încheiate cu persoane decedate), în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafeţe de teren (cuprinse între 68 ha şi 70 ha) pe care nu le deţinea în realitate. Femeia a beneficiat şi de ajutorul celorlalţi membri ai familiei sale, care i-au pus la dispoziţie mai multe documente false, ce au fost depuse ulterior la cele două instituţii publice menţionate anterior.

”Mitrea Cristina – Silvia a obţinut astfel ilegal fonduri nerambursabile în valoare totală de 290.509,67 lei. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta A.P.D.R.P.) s-a constituit parte civilă cu suma de 177.780 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data decontării efective a fiecăreia dintre cele două tranşe şi până la data achitării efective a prejudiciului”, precizează procurorul de caz în rechizitoriu.

De asemenea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 307.389, 35 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data efectuării plăţii integrale a debitului principal.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Mitrea Cristina – Silvia, Mitrea Nicolae şi unei persoane fizice autorizate. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.