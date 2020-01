Un brăilean a păşit în 2020 cu un câştig frumuşel la loterie. Ce sumă a câştigat norocosul şi la ce agenţie a jucat

Anul Nou a început cum nu se poate mai bine pentru un brăilean care a jucat la tragerea Loto 5/40 din data de 31 decembrie 2019.

Potrivit informaţiilor transmise de Loteria Naţională, un bilet jucat la agenţia 09-004 din municipiul Brăila a reuşit să-şi adjudece premiul al doilea la Loto 5/40, în valoare de 59.217 lei. El (sau ea) a jucat pe bilet patru variante simple şi o variantă la Super Noroc.

De altfel, ultimele trageri din 2019 de la Loteria Naţională au adus şi alte premii mari. De departe, del mai norocos a fost român din judeţul Caraş-Severin, care a săltat premiul cel mare la Loto 6/49, în valoare de 3.737.765 lei (peste 782.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 11-028 din Bozovici şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 30,50 lei.

Norocul a fost generos la sfârşit de an şi cu un jucător care a participat la tragerile loto cu un bilet jucat la agenţia 29-039 din Breaza de Jos, judeţul Prahova, completat cu doua variante simple la Loto 6/49 si doua variante la Noroc. Biletul i-a adus câştigul de categoria a II-a la Noroc, în valoare de 383.354,46 lei.



De un final de an cu o surpriză extrem de plăcută are parte şi un jucător care şi-a încercat norocul la Joker. Biletul care i-a adus câştigul de categoria a II-a la tragerea suplimentara Joker, în valoare de 179.034,98 lei, a fost jucat la agenţia 11-020 din Oţelu Roşu, judeţul Caras-Severin şi a fost completat cu doua variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.