Tânăra din România care a ajuns campioană mondială la Microsoft Office. „La noi, intrăm în monotonia testelor, a informaţiilor pe care le tocim“

Mihaela Florea, o adolescentă de 18 ani din Brăila, a fost dintotdeauna curioasă să afle mai multe despre calculatoare şi setările acestora. A fost fascinată de programul Office din copilărie, când lucra constant în Word şi PowerPoint pentru a le afla secretele. La Colegiul Naţional „Gh.M. Murgoci“ din Brăila, a avut ocazia să-şi aprofundeze cunoştinţele, obţinând apoi o serie de performanţe pe care adolescenţii care vin din urmă le vor egala cu greu. Mihaela este medaliată de trei ori cu aur şi odată cu argint la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei.

O performanţă de excepţie, care a venit în completarea rezultatelor de până acum, este câştigarea Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist de la New York, secţiunea Excel 2016, pe 1 august 2019. „A fost o competiţie dificilă, mult mai dificilă decât anii trecuţi, pentru că am fost la o secţiune mai grea, pe Excel, unde sunt multe formule şi diagrame. Am făcut cât de bine am putut, dar nu mă aşteptam să iau premiu. Nivelul este foarte ridicat. Am fost şi anul trecut la acest concurs, pe secţiunea Word, şi comparând situaţia, nu mă aşteptam în acest an să iau vreun premiu, a fost o mare, mare surpriză“, spune olimpica.

„Asta îţi dă o putere“

Detaliile au făcut diferenţa la un concurs de o asemenea anvergură. Încă din primii ani de şcoală, Mihaela îşi pregătea lecţiile cu multă atenţie şi meticulozitate. La Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist de la New York, această migală antrenată a ajutat-o foarte mult – la fel şi studiul intens, pentru că programul Excel are tot felul de formule şi este foarte uşor să le omiţi sau să treci din neatenţie peste unele dintre ele. Mihaela le recomandă adolescenţilor de vârsta ei să înveţe Excel, pentru că programul este folosit aproape în toate domeniile:

„La un interviu de angajare, le va folosi în CV să aibă cunoştinţe medii de Office. Şi certificările pe care le obţii sunt importante. Pe mine m-au motivat foarte mult, pentru că ai resurse pe care poţi să le obţii, simulări pe care poţi să le faci. Poţi face tot felul de lucruri interesante cu acele aplicaţii. Din afară, pare foarte uşor şi foarte clar totul, dar de fiecare dată descoperi câte un lucru nou în Excel, iar asta îţi dă o putere destul de mare. Se pot face programări, dar şi jocuri în PowerPoint. Mereu sunt surprinsă plăcut de setările pe care le au aceste programe şi ce se poate face cu ele“, declară Mihaela Florea.

Admisă la cinci universităţi

Mihaela a promovat examenul de Bacalaureat cu media 9,80 şi a fost admisă la cinci universităţi de top din Marea Britanie. A ales să urmeze cursurile Universităţii din Southamptom, unde va studia Computer Science. După absolvirea facultăţii nu exclude să facă şi un master. Visează să devină dezvoltator web şi să se concentreze pe crearea de site-uri. Nu ştie încă dacă va rămâne în Marea Britanie sau va reveni în ţară, după finalizarea studiilor. Este o decizie pentru mai târziu. Ştie că se pot schimba multe în următorii ani, şi în viaţa ei personală, şi în situaţia Angliei, mai ales după ieşirea din Uniunea Europeană. „O să-mi lipsească familia, prietenii, depinde şi dacă voi reuşi să mă acomodez acolo. O să vedem“, lasă o portiţă deschisă tânăra.

Mihaela crede că sunt multe lucruri de schimbat la sistemul de învăţământ românesc pentru ca elevii să înveţe ce îi pasionează şi să nu mai fie tentaţi să plece din ţară într-un număr atât de mare, iar Mihaela nu ezită să le scoată în evidenţă: „Sunt mult prea multe materii, elevii nu pot alege ce să studieze, iar programul şcolar ar trebui să fie mai flexibil. În liceu, am avut profesori foarte deschişi cu elevii, şi-au adaptat modul de predare de la o persoană la alta, chiar de la o clasă la alta. Au făcut ora mai interactivă – dar nu toţi profesorii sunt aşa. De asemenea, chiar dacă ar vrea să facă mai multe, profesorii nu sunt lăsaţi de sistem, de actele pe care trebuie să le predea la Ministerul Educaţiei. Atunci se complică lucrurile şi totul devine foarte teoretic, din păcate. La noi, intrăm în monotonia testelor, a informaţiilor pe care le învăţăm pe de rost, le tocim, este şi acea vânătoare de note care apare la elevi“.

Pentru cei ce vor veni

Înainte de a pleca să studieze în străinătate, Mihaela le va lăsa colegilor săi pasionaţi de Informatică şi, în special, de Excel toate resursele pe care le-a adunat de-a lungul timpului la olimpiade şi concursuri, informaţii care le vor fi de folos celor care vor dori să studieze domeniul tehnologiei informaţiei.

„Pe parcursul celor patru ani de liceu am descoperit multe cursuri, resurse şi cred că le vor fi de folos celor care sunt pasionaţi de Tehnologia Informaţiei. O să fac un grup şi o să vorbesc cu ei când au întrebări, o să le dau sfaturi dacă au nevoie. Sunt lucruri foarte importante pe care eu aş fi vrut să le ştiu când eram în clasa a IX-a şi le-am descoperit ulterior, singură“, declară Mihaela.

Alţi doi români câştigători, la Word şi PowerPoint

Campionatul Mondial de Microsoft Office este o competiţie susţinută de Certiport, o instituţie care organizează teste practice şi examene pentru certificate IT bazate pe performanţă, cu scopul de a spori oportunităţile academice şi de carieră. Anul acesta, Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist, aflat la cea de-a 18-a ediţie, a avut peste 850.000 de participanţi, din 119 state – în competiţia finală ajungând 155 de elevi, din 50 de ţări. Sunt şase secţiuni de concurs, pentru fiecare program – Word, PowerPoint şi Excel – existând o versiune din 2013 şi una din 2016. Din România, în finală s-au aflat şi Adrian Boier, care a câştigat primul loc la Microsoft Word 2016, precum şi Adrian Muntean, care s-a clasat pe locul trei la Microsoft PowerPoint 2016. Amândoi sunt elevi ai Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu“ din Cluj-Napoca.