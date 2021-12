Sute de oameni s-au înghesuit la centrul de vaccinare de la mall-ul din Brăila pentru a-şi ridica voucherele VIDEO

Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de oameni au venit să-şi ridice voucherele promise de autorităţi, aşa încât se aşteaptă la coadă mai bine de trei ore.

Oamenii poartă măşti de protecţie, dar nu respectă distanţarea socială.

„Am auzit că se dau voucherele şi am venit la centrul de vaccinare de la mall. Erau în jur de o sută de oameni la coadă când am ajuns eu, dar am observat că vin în permanenţă. Este aglomeraţie, dar este bine că nu stăm în frig. Pentru noi contează 100 de lei”, spune o brăileancă venită să-şi ridice voucherul.

„Trebuia să iau de pe 10 octombrie voucherul. Am venit de mai multe ori, ni s-a spus că nu au. Acum trebuie să aştept la coadă. Am mai mult de oră de când aştept”, spune o femeie, care aştepta la coadă.

„Voucherele au venit acum o săptămână. Am primit 7000, din păcate nu sunt suficiente. Necesarul nostru ar fi de aproximativ 20.000 de vouchere, dar sperăm să se remedieze situaţia şi să mai primim”, spune Lorena Berea, reprezentantul centrului de vaccinare.

Cei care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare beneficiază de o alocaţie de hrană în valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masă.

Persoanele vaccinate cu schema completă vor putea intra în posesia tichete

lor de masă, în funcţie de locul în care s-a efectuat imunizarea, în baza registrului de evidenţă operat.

Voucherele se pot ridica în termen de 60 de zile de la data inoculării ultimei doze.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Studentă la Medicină, moartă la Spitalul de Urgenţă Galaţi, după diagnostice greşite. Mama: „Avea dureri groaznice, iar chirurgul i-a spus că se alintă“