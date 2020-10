Scandal la Brăila între subprefect şi primar, pe seama măştii. „O să ne interziceţi să deschidem şi geamul“

Un scandal de proporţii a izbucnit la Brăila între primarul Marian Dragomir şi subprefectul Simona Drăghincescu după ce Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a decis marţi, 13 octombrie, să introducă obligativitatea măştii în toate spaţiile deschise din interior şi exterior.

”De astăzi, timp de 14 zile, toţi purtăm mască în spaţii deschise. Este cea mai simplă şi uşoară măsură de prevenţie şi de oprire a diseminarii unei boli, deci şi a COVID-19. Nu a fost o decizie uşoară ştiind cât de manipulaţi sunt oamenii, dar este cea mai simplă şi eficientă măsură de a opri o boală pe care nu ştim dacă o avem.

Cu toate acestea, unii insistă să facă festivaluri, adică chelului tichie de mărgăritar îi lipseşte... Municipiul Brăila are o rată de infectare de 1,59 la mie, o creştere foarte mare şi rapidă în ultima perioadă şi totuşi se insistă cu tot felul de inepţii.

Nu se va întâmpla nimic rău nimănui dacă vom purta o mască în fiecare zi, peste tot mai puţin în casă şi maşină.

Cred cu tărie că poliţiştii vor fi ceea ce sunt, adică poliţişti, nu miliţieni şi vor acţiona în direcţia prevenţiei, nicidecum a constrângerii. Este simplu şi poate fi foarte eficient dacă toţi respectăm regula timp de 14 zile. Ar fi fost mai bine să închidem unele activităţi? Probabil că unii şi ar fi dorit asta ca să aibă ce vorbi, de dimineaţa până seara.

În Italia, masca este obligatorie peste tot de mult timp şi oamenii au înţeles că este o măsură necesară şi că nu freamătă nimeni de plăcere când se ia o astfel de măsură.

Nu vrea nimeni să intre în starea de urgenţă, dar nimeni nu vrea sa facă nimic să evite asta... Nu vedeţi ca nu are nicio logică ce zic unii? Respectăm regula cea mai simplă timp de 14 zile şi vedem ce va fi!”, spunea Simona Drăghincescu, făcând aluzie la festivalul peştelui organizat recent de Primăria Brăila.

Primarul a recţionat: „Nu pot înţelege obligativitatea purtării măştii când te plimbi singur pe stradă, când te plimbi doar cu soţia, copilul sau prietena pe stradă, când cobori din maşină, intri în scara blocului sau în curte şi nu te întâlneşti cu nimeni. O să ne interziceţi să deschidem şi geamul în ritmul acesta?”

Replica nu a întârziat să apară. ”Dacă vrea unul să facă prevenţie, nu e bine! Dacă nu se face, nu e bine! Dacă se opresc activităţi, nu e bine! Dacă nu se opresc, nu e bine! Dacă faci ceva, nu e bine! Dacă nu faci, nu e bine! Dacă vorbeşti, nu e bine! Dacă taci, nu e bine! Dacă spui adevărul, nu e bine! Dacă minţi, nu e bine! Daca eşti cinstit, nu e bine! Dacă furi, nu e bine!...asta e, trageţi concluziile”, a postat subprefectul pe pagina personală de Facebook.

Primarul Marian Dragomir intenţionează să atace hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila la instanţa de contencios administrativ, considerând că este excesivă şi ilegală.

”Orban, Tătaru şi Arafat confirmă afirmaţiile mele !!! Masca obligatorie - doar la peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori !!! Doamna subprefect Drăghincescu când anulaţi decizia ilegală? Ambiţia, orgoliul, excesul, răutatea şi răzbunarea Prefecturii Brăila sunt anulate de Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 49/13.10.2020 semnată de Prim-ministrul Ludovic Orban. Doamna subprefect, vă deranjează că C.J.S.U. Braila a aprobat prin vot propunerea mea să nu se închidă şcolile? Care a fost motivul pentru care aţi refuzat să supuneţi la vot propunerea mea ca masca să fie obligatorie DOAR in zonele deschise foarte aglomerate? V-am spus ca nu are logică sa porţi mască când esti singur pe stradă, etc …Vedeţi că tot la propunerea mea ajungeţi ….. forţată de Guvern? Vă deranjează că Primarul Dragomir işi respectă juramantul faţă de brăileni, ramâne corect şi vertical ? ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brăila. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Mai ţineţi minte acest jurământ?