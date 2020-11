Primăria Brăila nu închide pieţele. „Nu pot fi de acord cu măsurile lipsite de logică sau abuzive“

Noile măsuri impuse de Guvern pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus a stârnit nemulţumirea autorităţilor locale din Brăila, care au decis să convoace Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru susţinerea producătorilor agricoli, adoptând totodată o serie de măsuri prin care menţin pieţele deschise.

”Sâmbătă la ora 12,00 ne-am întâlnit în cadru restrâns la Primăria Brăila şi am luat următoarele decizii:

1. La ora 14.05 am transmis o adresă către Prefectura Brăila prin care am solicitat convocarea de urgenţă a C.J.S.U. Brăila pentru a lua măsuri de susţinere a producătorilor şi comercianţilor din pieţe;

2. Am stabilit că vom menţine deschise pieţele care funcţionează în aer liber;

3. Vom ridica rulourile la unele pieţe pentru a le transforma în pieţe deschise în aer liber;

4. Administraţia Pieţelor va acorda producătorilor şi comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în interiorul pieţelor teren gratuit pe platoul din zona acestor pieţe pentru a putea să-şi desfăşoare activitatea.

La cererea lor, se vor monta tarabe, sau, având în vedere temperaturile scăzute, li se va permite să-şi aducă căsuţe sau rulote.

DETALII PENTRU FIECARE PIAŢĂ:

- Piaţa Mare (Zonele Producători, Legume - Halelor, Fructe, Păsări), Microhală, Saracă, Apolo, Radu Negru Central şi Biserică, Doi Cocoşi - sunt în zone publice deschise (în aer liber) şi nu vor fi închise;

- Piaţa Viziru va fi transformată în piaţa in aer liber prin ridicarea rulourilor;

- Piata Mare – Hala Centrală, Viziru interior, Vidin, Concordia – Producătorii si comercianţii care işi desfăşoară activitatea in interior vor primi teren gratuit in zona pieţei respective. Administraţia Pieţelor le va oferi gratuit tarabe sau le va permite să amplaseze rulote, casuţe, etc pentru a păstra produsele de origine animală în condiţii corespunzătoare;

- Oborul – se va analiza o posibilitate de deschidere cu respectarea prevederilor legale pentru zona de cereale şi furaje pentru animale;

- Magazinele din interiorul pieţei trebuie să rămâna deschise din punctul nostru de vedere deoarece daca mall-urile cu magazine la interior sunt deschise de ce nu ar fi şi magazinele din piaţă? O să avem o nouă discuţie azi şi ulterior conducerea pieţei va lua legatura cu cei care îşi desfăşoară activitatea în magazine la interior.

NOTĂ

Apreciez şi susţin măsurile eficiente pentru combaterea virusului, dar nu pot fi de acord cu măsurile lipsite de logică sau abuzive!!!

- De ce restricţionează Guvernul orele de funcţionare a magazinelor? Ca să ne înghesuim mai mulţi în celelalte ore?

- De ce a vrut Guvernul să închidă de tot pieţele şi apoi a mai nuanţat restricţia? Ca să ne aglomerăm în supermarket sau ca să distrugă producătorul român?

- De ce vrea Guvernul să nu putem circula între orele 23.00 – 05.00? Să nu ne întâlnim cu virusul care umblă doar noaptea în viziunea lor? Sau ca să restricţioneze aglomerările de oameni de la doua dimineaţa de pe străzi? Aberant !!!

- Doamne, aşa gândesc cei din Guvern sau îi sfătuieste cineva să îşi bată joc de o ţară întreagă?

Şi totuşi, indiferent de trăznăile Guvernului, când vom putea sau vom găsi un articol de lege în favoarea brailenilor, NOI vom pune pe primul plan interesul brăilenilor şi apoi urmarea orbească a măsurilor abuzive!!!”, este mesajul lui Marian Dragomir, primarul Brăilei, postat pe pagina personală de Facebook.

