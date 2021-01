Podul peste Dunăre de la Brăila. Imagini spectaculoase din dronă VIDEO

Podul suspendat peste Dunăre, care leagă Brăila de Tulcea, va costa aproximativ 500 milioane de euro.

Pilonii podului vor avea 204 metri înălţime totală de la partea superioară a fundaţiei şi sunt localizaţi în aproprierea malurilor.

Fiecare pilon este prevăzut cu scări şi lift, conform proiectului.

„La turnul de la Brăila, betonarea s-a finalizat în data de 22.12.2020, la cota de + 186 m, urmând ca în maximum 2 săptămani să fie ridicate grinzile de rigidizare. La turnul de la Jijila, betonarea a ajunz astăzi la cota de + 162,5 m (cu un ritm al turnarilor de circa 2 m /24 h)”, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastrucurii Rutiere, pe pagina personală de Facebook.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa. Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri.

Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.





Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Foto: CNAIR

Conform proiectului, calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri.

Contractul de proiectare şi execuţie a fost atribuit asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia).

Foto: CNAIR

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Podul peste Dunăre, la 2 ani de la începerea lucrărilor. Cât a avansat şantierul celei mai mari investiţii