Podul de la Brăila a ajuns la o nouă etapă spectaculoasă. Se montează clemele pentru cablurile verticale VIDEO

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cel mai scump pod construit vreodată în România.

Obiectivul este realizat în proporţie de peste 60 la sută, iar zilele acestea muncitorii au început să monteze clemele de care vor fi agăţate cablurile verticale ce vor susţine calea de rulare a maşinilor.

În paralel, sute de muncitori lucrează la staţia de taxare şi la drumurile de legătură.

„Lucrări executate pe şantierul Podului Suspendat de la Brăila: profilare strat de fundaţie din balast bretele 1, 2, 3, 4, recepţie strat de fundaţie din piatră spartă, asterene strat anticapilar sol 7, săpătură sol 6 drum de legătură Măcin, compactare cablu principal cu presă hidraulică, cofrare cuzineţi - Viaduct de acces, armare elevaţie zid de sprijin, montaj scări de acces pilon Jijila, montare elemente prefabricate podet tip D3, armare şi cofrare pereţi staţie de taxare”, anunţa CNAIR, săptămâna trecută, pe Facebook.

Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri. Potrivit datelor tehnice, firele de oţel care se vor împleti şi vor forma cele două cabluri de ancoraj de la podul suspendat peste Dunăre vor avea o lungime de 81.000 de kilometri.

Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean. Este ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa, ca dimensiune.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.