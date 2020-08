Noul subprefect de Brăila, acuzat că a colaborat cu fosta Securitate. „Am fost chemată acolo, naiba ştie ce am semnat”

Proaspăt numită suprefect de Brăila, Simona Drăghicescu (PND, ex-PNL) este nevoită să facă faţă unui prim scandal legat de o presupusă colaborare cu fosta Securitate.

Conform unui document făcut public de infobraila.ro, „Draghincescu Simona este titulara dosarului numărul R392351. Domnia sa, studenta la Facultatea de Chimie din Galati, a fost recrutată de compartimentul de antiterorism al inspectoratului Galaţi în vederea supravegherii informative al cetatenilor straini si romani aflati la studii in Centru Universitar Galati. La data de 25.11.1982 a semnat un angajament preluand numele conspirativ “IOANA”. A fost scoasa din retea 6 ani mai târziu, în 17 iunie 1987”.





În acelaşi document se precizează, însă, că Simona Drăghincescu nu a făcut poliţie politică şi că nu au fost descoperite în arhive niciun fel de documente care să ateste că ar fi turnat pe cineva.





Replica proaspătului suprefect, dată la o emisiune a postului de televiziune Realitatea Galaţi-Brăila, este că la mijloc este multă demagogie politică şi că, de fapt, este victima unei conjuncturi. Aceasta a a recunoscut însă că, acum 37 de ani, a fost contactată de cineva de la fosta Securitate, care i-a pus întrebări în legătură cu un student străin care o curta, dar că în afara câtorva hârtii semnate atunci nu i s-a mai cerut nimic altceva.





„Am fost chemată acolo, naiba ştie ce am semnat. Ştiu că îmi era teamă că părinţii mei ar putea păţi ceva, că ar putea ajunge la puşcărie. A trecut mult timp, nu-mi mai amintesc prea bine cu a fost, dar mă intrigă această informaţie de CNSAS de care eu nu am ştiut până a fost făcută publică. Eu am cerut în trecut adeverinţă legată de colaborarea cu Securitatea, iar răspunsul a fost negativ”, a spus Drăghicescu.







Numirea ca subprefect a Simonei Drăghincescu a stârnit rumoare, având în vedere relaţiile încordate dintre aceasta şi PNL, partid în care a activat mulţi ani şi de unde a plecat după ce a făcut acuzaţii foarte dure la adresa liderilor politici. Întrebată de ce s-a aliat acum cu cei pe care-i critica vehement, Drăghincescu a dat un răspuns destul de eliptic: „Distanţa dintre război şi iubire este foarte scurtă”.