Momentul în care o macara uriaşă ridică primele elemente ale sistemului de rezistenţă al noului pod peste Dunăre de la Brăila | VIDEO

O macara de mari dimensiuni a instalat primele segmente de tablier metalic din cadrul structurii viaductului de acces.

Operaţiunea a început joi după amiază, iar lucrările vor dura în jur de patru zile, în funcţie de condiţiile meteorologice.

„Începe instalarea grinzilor metalice la viaductele de acces şi a segmentelor de tablier metalic al podului. Vor începe operaţiunile de poziţionare a grinzilor necesare realizării viaductului de acces Brăila, iar în perioada următoare va începe montarea tablierului metalic al podului. Pentru aceste lucrări de amploare vor fi folosite utilaje speciale şi o macara de circa 600 de tone. Continuă relocarea utilităţilor şi lucrările pe zona drumurilor de legătură ale podului”, a anunţat Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Stadiul lucrărilor la podul suspendat peste Dunăre a ajuns la 60%. Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cea mai înaltă construcţie din România şi cea mai scumpă lucrarea de infrastructură realizată în ultimii 30 de ani. Obiectul este realizat în proporţie de peste 60 la sută şi ar trebui să fie finalizat la sfârşitul anului 2022. Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri.

Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

sursa: ing. Viorel Eşanu