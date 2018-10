Medic chirurg condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Rudele unui pacient acuză că le-a luat banii şi l-a lăsat să moară

Tribunalul Brăila a condamnat-o, pe 11 octombrie, pe Aurora Budrigă, medic specialist în chirurgie vasculară la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Brăila, pentru luare de mită (un an şi şase şuni de închisoare), abuz în serviciu (un an de închisoare), fals intelectual (6 luni de închisoare) şi complicitate la înşelăciune (6 luni de închisoare).

Prin contopire, judecătorii i-au aplicat o pedeapsă de 2 ani şi 2 luni de închisoare, suspendată sub supraveghere. În situaţia în care medicul va comite o altă faptă penală pe perioada termenului de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, nu va avea voie să îşi exercite profesia de medic în sistemul public de sănătate pentru o perioadă de un an de zile. Verdictul instanţei nu este definitiv.

Conform anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în perioada 15-25 martie 2016, când un bătrân de 84 de ani, Stan Banu, a fost internat pe secţia Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Brăila, cu diagnosticul “boală ocluzivă aorto-iliacă, cangrenă picior drept”. Pe 25 martie 2016, octogenarul a murit, suferind un stop cardio-respirator.

Fiicele bătrânului, Gina şi Mariana Banu, au sesizat Poliţia, susţinând că medicul chirurg Aurora Budrigă este vinovat de moartea tatălui lor, deoarece le-a promis că îl va opera, motiv pentru care i-au dat 200 de lei, 100 de euro şi un pachet de cafea, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

“Pentru că ne-a dat speranţe de însănătoşire şi întrucât ne doream să aibă grijă în timpul operaţiei de tata, i-am oferit doctoriţei Aurora Budrigă suma de 150 lei. La momentul respectiv, de faţă a fost şi sora mea, Mariana Stan Mariana, căreia eu i-am dat aceşti bani şi ea i-a dat direct doctoriţei. Acest lucru s-a întâmplat pe holul de la parterul spitalului. Odată cu această sumă de bani, i-am oferit doctoriţei şi un pachet de cafea adus de una dintre surorile mele din străinătate”, susţine Gina Banu în plângerea depusă la Poliţie.

Cele două surori le-au precizat poliţiştilor că au încercat să vorbească cu doctoriţa după moartea tatălui lor pentru a-i cere banii înapoi, dar aceasta a negat că ar fi primit ceva. Există şi suspiciunea că s-ar fi produs un incident violent între Gina Banu şi medic, în urma căruia fiica pacientului decedat ar fi fost împinsă pe scări, fracturându-şi mâna stângă.

A emis mai multe certificate de concediu medical false

Aurora Budrigă neagă că ar fi primit bani de la persoanele amintite, lăsând să se înţeleagă că acestea nu prea s-ar fi interesat de soarta tatălui lor. „Nu am primit nicio sumă de bani de la familia pacientului pentru a-i acorda acestuia mai multă atenţie şi nici nu am solicitat fiicelor bani sau foloase materiale pentru efectuarea actului medical. Din câte îmi amintesc eu, Stan Banu a fost internat în spital circa 2 – 3 săptămâni. Fiicele pacientului nu prea s-au interesat de tatăl lor”, a declarat chirurgul. Medicul a negat şi faptul că ar fi împins-o pe scări pe Gina Banu. „Am apucat să observ că, după ce am scăpat din strânsoarea numitei Gina Banu, aceasta s-a aruncat teatral pe jos, dar nu am auzit-o că s-ar fi lovit”, susţine medicul.

După un an şi opt luni de la sesizare şi zeci de martori audiaţi, procurorii brăileni au decis să ceară Tribunalului Brăila aviz pentru interceptarea convorbirilor telefonice ale doctoriţei. În urma discuţiilor purtate în perioada 8 noiembrie 2016 – 7 martie 2017, procurorii au constatat că aceasta a emis în fals, atestând fapte nereale, două certificate de concediu medical în folosul unui brăilean, Octavian Brăcaci, de profesie electrician, obţinând un folos material pentru sine de 250 lei, cât şi pentru Brăcaci.

Octavian Brăcaci este acuzat că a depus concediile medicale la firma unde era angajat (Electrica Serv SA şi FNUASS), acestea fiind plătite cu 440, respectiv 1.057 de lei. Ulterior, Octavian Brăcaci a fost trimis în judecată pentru înşelăciune şi uz de fals în formă continuată, fiind condamnat acum la şapte luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.