Formaţia Azur, 45 de ani de la înfiinţare. Nelu Vlad: „În fiecare piesă strecor o fărâmă de umor“ VIDEO

Azur activează în industria muzicală din România de peste 45 de ani. Formaţia a fost fondată de Nelu Vlad în 1977, iar de atunci şi până acum secretul longevităţii acesteia este unul singur: organizarea asemeni unei societăţi, în frunte cu un lider.

„Eu am luat iniţiativa să creez această trupă, încă de acum 45 de ani, şi am vrut să o păstrez. Ca să păstrezi o societate în viaţă, trebuie să ai un conducător, un lider.

Toate riscurile, tot stresul din lume, ca să ţii în mână toată formaţia, le-am luat asupra mea.

Trebuie să le asiguri membrilor un venit lunar, să îi ţii lângă tine. Trebuie ca tu, ca lider, să iei toată responsabilitatea în spate, să te ocupi de transport, de cazare, de mâncare.

Atunci când cineva este responsabil cu toate astea, atunci toţi sunt mai liniştiţi.

Dacă eşti haotic, aventurier şi lucrezi la întâmplare, nu o să poţi să păstrezi o trupă atât de mult timp.

Noi suntem ca o familie, ne cunoaştem după gesturi, stând atât de mult timp plecaţi împreună. Nu mai are niciun efect o vorbă aruncată greşit pentru că funcţionăm ca o familie”, spune Nelu Vlad.

Pentru o trupă care a trecut testul timpului, care s-a bucurat de un public numeros peste tot pe unde a cântat şi care a compus piese extrem de cunoscute şi astăzi şi care au avut numeroase reinterpretări, este important să ştie când să se retragă - sau cel puţin asta crede Nelu Vlad.

El spune că, cel mai probabil, Azur va mai cânta un an sau doi, iar apoi va face un pas în spate.

„Probabil succesul nostru va mai dura un an, doi. Trebuie să te retragi din bun simţ. Nu te mai poţi urca pe scenă când nu mai ai aşteptări de la tine. Te retragi şi îi urmăreşti pe alţii, tineri, zvelţi, talentaţi. Publicul apreciază când te retragi la timp”, remarcă Nelu Vlad.

Secretul succesului din spatele piesei „În staţie la Lizeanu”

Nelu Vlad a compus de-a lungul anilor zeci de piese care s-au bucurat de aprecierea publicului, iar una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate melodii este „În staţie la Lizeanu”.

Povesteşte că, deseori, a compus piese în urma unor întâmplări sau, pur şi simplu, după ce a auzit un cuvânt sonor, care i-a cerut o rimă. Acest lucru se aplică şi când vine vorba de „În staţie la Lizeanu”.

„Sincer, am făcut melodii care au fost create în urma unor întâmplări. Am făcut melodii după un gând care mi-a trecut la un moment dat prin cap. Pur şi simplu, atunci când am auzit vorba asta, <în staţie la Lizeanu>, imediat mi-a sunat armonic, ritmat, imediat mi s-a cerut rima.

În fiecare piesă pe care o fac, strecor de fiecare dată câte o fărâmă de umor. Piesa, la început, a avut altă formă, iar pe parcurs am mai modificat. Al doilea text a avut mai mult succes. Nu obişnuiesc să mă întorc la piese des, pentru că, odată ce au intrat în memoria oamenilor, nu mai poţi să le schimbi”, explică Nelu Vlad.

Succesul piesei se datorează unui singur cuvânt, „domnişoară”, este de părere acesta. De altfel, Nelu Vlad spune că doar două cuvinte pot face o melodie.

„Cred că la toate piesele refrenul are 90% efect asupra oamenilor. Iar acest cuvânt, <domnişoară>, pe care l-am folosit şi aici şi în altă melodie, a ajutat. E un cuvânt sonor, plăcut şi, automat, câştigi şi fetele şi băieţii. Refrenul contează foarte mult, iar două cuvinte formează un cântec”, spune Nelu Vlad.

Albumul care încununează 45 de ani de activitate

Azur a lansat, pe 18 martie 2022, alături de casa de discuri Roton Music, albumul „Best of“, care înglobează esenţa acestei formaţii şi a activităţii sale care s-a întins pe 45 de ani. Pentru album au fost alese 42 de piese, majoritatea melodii consacrate, însă şi câteva noi, care păstrează, totuşi, spiritul Azur, aşa cum îl cunoaşte publicul.

Albumul a fost realizat pentru cei care vor să aibă muzica Azur mai aproape, la o calitate bună, potrivită pentru vremurile noastre.

„Vreau ca cei cărora le place muzica noastră să fie mulţumiţi. Vreau să se bucure de muzica Azur, aşa cum au cunoscut-o prima dată.

Eu cred că acum, ceea ce am realizat, e potrivit pentru oameni şi mă simt foarte mulţumit sufleteşte cu acest dublu CD. Oamenii îşi pot alege din cele 42 de piese melodia preferată.

Bineînţeles, înainte puteau să le ia de pe net, însă nu le puteau lua la calitatea aceasta, în timp ce pe altele nu le găseau.

Faptul că le-am imprimat live şi nu ne-am folosit de metode electronice se simte. Acolo sunt nişte suflete care au vrut să transmită ascultătorilor ceva din toată fiinţa lor”, încheie Nelu Vlad.

