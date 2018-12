Deţinutul care înşela bătrâni din toaleta puşcăriei, bocind pe mai multe voci. Pedeapsa record la care l-au condamnat judecătorii

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv, pe 17 decembrie, pe George Iulian Dragu (32 de ani), un buzoian originar din localitatea Pogoanele, la 10 ani şi 5 zile de închisoare pentru înşelăciune. Tânărul a reuşit ”performanţa” de a înşela cinci bătrâni din Brăila în decurs de doar câteva zile cu 27.000 de lei.

În 2013, când a decis să escrocheze persoane de vârsta a treia, George Iulian Dragu era încarcerat în penitenciarul din Slobozia, fiind transferat apoi la penitenciarul din Rahova. Metoda de înşelăciune a deţinutului era pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Făcea rost de mai multe cartele de telefon, se închidea în WC-ul celulei unde era închis şi începea să sune diverse persoane, iar după ce acestea răspundeau, începea să plângă în hohote, recomandându-se ca fiind fiul sau nepotul acestora, după care îşi schimba vocea şi juca şi rolul avocatului.

“În camera respectivă eram încarcerate circa 20 de persoane, iar în acea perioadă eu am deţinut mai multe telefoane mobile şi cartele SIM. Fiind încarcerat în Penitenciarul Slobozia, am auzit despre faptul că unii deţinuţi comit fapte de înşelăciune prin metoda “accidentul” şi am hotărât să comit şi eu asemenea fapte. Am sunat întâmplător pe mai multe telefoane fixe din reţeaua Romtelecom, folosind prefix de Brăila şi am încercat să înşel persoanele apelate. Când eu comiteam astfel de fapte, mă închideam singur în grupul sanitar pentru a nu fi auzit de către ceilalţi deţinuţi, fiind pregătit din timp cu cele necesare săvârşirii faptelor. În final, sumele de bani erau cheltuite de diferite persoane necunoscute de mine şi de soţia mea, în folosul meu, pe pachete cu alimente, ţigări“, le-a declarat deţinutul procurorilor, conform site-ului obiectivbr.ro.

Prima victimă a fost un bătrân de 87 de ani, care a fost contactat pe telefonul fix de către George Iulian Dragu, care plângea în hohote şi s-a recomandat că fiind ginerele acestuia. I-a povestit despre yn accident în care fusese implicat şi i-a cerut să-l ajute cu suma de 6.000 lei pentru a se împăca cu victima şi a scăpa de răspundere. Ca să dea impresia că totul este real, la un moment dat, Dragu şi-a schimbat vocea şi a spus că este avocatul ginerelui şi că îl reprezintă la Poliţie, apoi a susţinut că este necesară acea sumă de bani.

Cum a ajuns să se autodenunţe

Speriat, bătranul a expediat în aceeaşi zi prin serviciul Western Union suma de 6.000 lei, ţinând permanent legătura cu deţinutul, pană la expedierea sumei de bani, pe numărul de mobil. Pe 6 mai 2013, o bătrână de 80 de ani a primit şi ea un apel pe telefonul fix, la celălalt capăt al firului fiind tot George Dragu care s-a recomandat că fiind fiul său. Speriată, femeia a trimis sumă totală de 11.000 lei.

Tot din penitenciar, Dragu l-a contactat pe un brăilean de 53 de ani, pe telefonul mobil, dar cu număr ascuns, şi i-a dat impresia că la celălalt capăt al firului este fiul său. Bărbatul a trimis prin Western Union sumă de 4.300 lei, dar nu i-a comunicat tânărului codul tranzacţiei, astfel că şi-a putut recupera ulterior banii. În aceeaşi zi, deţinutul l-a contactat telefonic pe un bătran de 71 de ani, pe telefonul fix, s-a recomandat direct ca fiind avocatul fiului acestuia şi i-a relatat despre un accident rutier în care acesta ar fi fost implicat.

Bărbatul a trimis suma de 5.000 lei prin Western Union şi a comunicat codul tranzacţiei. În aceeaşi zi, o altă bătrană de 86 de ani a trimis suma de 5.000 lei, fiind anuntată că nepotul a suferit un accident. George Iulian Dragu a trimis alţi cunoscuţi să ridice banii de la Western Union, fără a le spune adevărata provenientă a acestora. Până la urmă, deţinutul a decis să se autodenunţe la Parchetul de pe langă Judecătoria Brăila, după ce a aflat că rudele sale sunt audiate de poliţişti.