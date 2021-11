Detaliile tehnice ale podului suspendat peste Dunăre, o minunăţie a ingineriei proiectată să dureze 120 de ani VIDEO

Dan Sima, inginer la podul suspendat de la Brăila, descrie tehnologia folosită pentru construirea acestuia.

”În dreapta mea putem observa peretele perimetral care are o grosime de un metru, iar în spatele lui e peretele mulat care a fost executat până la 44 de metri în adâncime. Între ele se află un strat de hidroizolaţie. În ceea ce priveşte tehnologia de execuţie au avut loc mai multe procese, s-au săpat cu graifere pereţii mulaţi, s-au turnat până la minus 44 de metri, s-a construit grinda de coronament pentru a susţine peretele mulat”, explică Dan Sima.

Filarea aeriană va dura patru luni

După această etapă a urmat construcţia peretelui perimetral. S-a ales tehnologia top-down, care semnifică că se construieşte de sus în jos. Se sapă, se armează, se cofrează, se betonează şi apoi se decofrează. Alegerea acestei tehnologii s-a justificat prin rapiditatea execuţiei.

”Nu mai avem apă la blocurile de ancoraj după cum se vede. Pe viitor aici va exista şi un sistem de dezumidificare care va menţine umiditatea relativă sub 40% pentru a nu exista coroziune. Sub această valoare, coroziunea nu se mai produce. Durata podului e asigurată pentru 120 de ani.

Pe blocul de ancorare, partea superioară, colegii mei desfăşoară procedeul filării aeriene (care va dura aproximativ 4 luni, dacă nu apar fenomene meteorologice nefavorabile) prin care întind firele cablurilor principale. Momentan se lucrează la 2 toroane, fiecare toron având de fire cu diametrul unui fir de 5,38 de mm”, detaliază inginerul Dan Sima.

Deschiderea dintre cei doi piloni este de 1.120 de metri

Saboţii plăcilor de capăt sunt printre cele mai importante elemente ale podului suspendat, deoarece prin ele se transferă tot efortul către blocul de ancorare (pentru a nu rupe cablurile când vor fi tensionate cu toată greutatea tablierelor şi încărcărilor).

FOTO captură video

”Pentru pilonii de la podul Brăila s-a lucrat zi şi noaptem inclusiv în condiţii de iarnă, înălţimea lor fiind de 192 de metri. Lucrarea este foarte bună. Deschiderea dintre cei doi piloni este 1.120 de metri, ceea ce plasează podul de la Brăila în vârful proiectelor de infrastructură europene (respectiv al treilea pod din Uniunea Europeană şi locul 30 în lume)”, spune Dan Sima.

Cel mai mare pod din România

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dat publicităţii acum o săptămână o serie de imagini, în care prezenta evoluţia lucrărilor la podul suspendat peste Dunăre. În imagini se văd cablurile montate între cei doi piloni ai podului, lucrările la drumurile conexe ale podului şi panorama spectaculoasă a întregii zone.

FOTO captură video

Podul de la Brăila va fi ultimul pod peste Dunăre, înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa ca dimensiune. Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea.

Doi kilometri de pod peste Dunăre

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

FOTO captură video

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Premieră la podul suspendat peste Dunăre, de la Brăila. Acum, pe şantier se lucrează şi pe timpul nopţii