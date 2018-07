Decizie controversată a Agenţiei Naţionale de Integritate. Un politician ameninţă cu procese: „Sunt denigrat pe baza unor informaţii false“

O decizie făcută publică în urmă cu câteva zile de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), prin care consilierul judeţean brăilean Florin Cîrligea (PNL) era declarat în stare de incompatibilitate cu funcţia publică, a stârnit controverse.

Atât politicianul vizat (care este un prosper om de afaceri, cu o avere de peste 20 de milioane de euro), cât şi instituţia cu care se presupune că acesta a încheiat o serie de contracte comerciale – respectiv Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila - au afirmat că documentele invocate nu există, fiind „o pură invenţie a ANI”.

Ce spune ANI

Conform deciziei postată pe site-ul propriu, ANI afirmă că „în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean (2016–2020), Comision Trade SRL, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic, a încheiat 15 contracte comerciale de prestări de servicii cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Brăila. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”.

În continuare, instituţia precizează că potrivit articolului 90 din Legea nr. 161/2003, „consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

Conform legii, dacă afirmaţia din comunicatul ANI ar fi bazată pe fapte reale, mandatul de consilier judeţean al lui Florin Cîrligea ar trebui să fie revocat, iar politicianul să primească o interdicţie de cel puţin doi ani la a mai ocupa o funcţie publică.

Situaţia n-ar fi o premieră pentru acesta, având în vedere că în 2009, pe când abia fusese numit subprefect de Brăila, a fost găsit cu două contracte cu Consiliul Local, încheiate în timp ce era membru al acestuia, din partea PDL. Atunci, a primit o interdicţie până în 2012.

Ce spune Cîrligea

Florin Cîrligea spune că nu există niciun fel de contract între firmele lui şi o entitate publică. El mai spune că e convins că scandalul ar avea motive politice.

„Este o minciună! Nu a fost niciun contract! Am făcut contestaţie la decizia lor şi urma să primesc răspuns, dar nu l-am primit nici până astăzi. Sunt doar nişte facturi obişnuite eliberate de unele dintre benzinăriile mele (N.R: Cârligea are peste 30 de benzinării, răspândite în circa un sfert din ţară, sub brandul „Start”) pentru că şoferii unor autocare au alimentat de la noi. Oamenii mei le-au dat clienţilor facturi pentru că au cerut facturi, dar nu există contract. O dată a alimentat de 200 lei, altă dată de 300 lei şi tot aşa. E ceva cu totul ocazional. Am făcut contestaţie şi urma să analizeze. Am vorbit şi cu avocaţi. Au răspuns şi de la Consiliul Judeţean şi le-au transmis celor de la ANI că nu avem contract cu nicio subordonată”, a spus omul de afaceri.

„În vreo doi ani sunt vreo 15 facturi. Vreo 8.000 lei, ceva de genul ăsta. Comunicatul l-or fi dat fără să analizeze nimic. Au folosit ce aveau ei din vechi. Eu sper să nu ajungem la proces, dar dacă nu retractează, o să mă adresez Justiţiei pentru că sunt denigrat pe baza unor informaţii false”, a mai spus Cîrligea.

Omul de afaceri a precizat şi că înainte de a intra în CJ Brăila avea contracte cu Muzeul Brăilei „Carol I”, însă a încheiat contractul imediat ce a preluat mandatul de consilier, tocmai pentru a evita problemele.

Ce spun instituţiile implicate

Consiliul Judeţean Brăila a confirmat că, printr-o adresă scrisă, a transmis ANI faptul că nu există niciun contract de achiziţie sau de prestări servicii între firmele lui Florin Cîrligea şi instituţie sau vreuna dintre instituţiile arondate.

De asemenea, Maria Puşcaciu, directoarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Brăila, a declarat că instituţia pe care o conduce nu are vreun contract semnat cu firma lui Cîrligea. Instituţia a confirmat că cele 15 facturi pentru motorină sunt reale, însă reprezintă o procent nesemnificativ, de sub 1% din consumul aferent perioadei analizate de ANI. În amintitul interval, CJCPCT a făcut achiziţii de carburanţi ocazionale de la circa 20 de agenţi economici diferiţi.