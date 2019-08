Cod galben de caniculă la Brăila. Luni şi marţi temperaturile vor ajunge la 36 de grade Celsius la umbră

Agenţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că valul de căldură aflat de sâmbătă pe teritoriul României va persista şi se va intensifica îndeosebi în cursul zilelor de luni (12 august) şi marţi (13 august) în toate zonele de câmpie şi de podiş, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

„Temperaturile maxime, cu mult mai mari decât mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent între 33 şi 36 de grade, mai ridicate până spre 37...38 de grade, duminică (11 august) în sud-vestul ţării, iar luni (12 august) şi marţi (13 august) în vest, nord-vest şi local în sud. Pe arii restrânse, nopţile vor fi tropicale (temperaturi minime ce nu vor coborî sub 20 de grade)”, avertizează ANM.

La Brăila, mercurul din termometre va indica până la 36 de grade pe timpul zilei şi nu va scădea sub 20 de grade pe timpul nopţii, judeţul fiind sub cod galben de caniculă. Şansele de precipitaţii sunt zero, iar vântul nu va bate aproape deloc, accentuând canicula.

