Cei doi baschetbalişti americani înjunghiaţi pe o terasă din Brăila se aflau de numai o lună în România. Darrel Bowie (24 anI) şi Joseph McClain (26 ani) au fost legitimaţi de ACS Cuza Sport Brăila în data de 30 august 2018. Echipa brăileană a încercat să-şi întărească cu ei lotul după ce a promovat, în premieră în Liga Naţională.

„Le uram bun venit! lui Collin Stewart şi lui Darrell Bowie! Collin este jucătorul clasic care face totul bine, un atlet care citeşte bine jocul. Unul dintre cele mai impresionante atribute ale sale este capacitatea de a marca din orice pozitie. Collin are un puternic IQ baschetbalistic şi poate ajuta echipa sa în multe moduri. Darrell vine cu o vasta experienta de joc in NCAA la N. Illinois si Iowa State, unde a facut parte din primii 5 jucatori din teren, precum si in Thailanda, unde in anul 2018 a jucat la echipa Kabayan Pilipinas cu o medie de 23 de puncte pe meci. Go Pirates!”, scria clubul brăilean pe pagina de Facebook, în 31 august.

Vă reamintim că cei doi baschebalişti americani au fost înjunghiaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe o terasă din Brăila, fiind transportaţi la spital, unde medicii i-au operat de urgenţă. Poliţiştii spun că, din primele date, s-ar fi folosit un cuţit, iar acum vizionează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a vedea câte persoane au fost implicate în conflict.

Medicii au anunţat, duminică la prânz, că sportivii sunt stabili, echilibraţi, fiind internaţi la Terapie Intensivă. Cel care se află în stare gravă, ar putea fi transferat la Bucureşti.

„Este vorba despre doi pacienţi, unul de 24 de ani, altul de 26 de ani, victimele unor agresiuni. Cel de 26 de ani are plăgi toracice penetrante, cel de 24 de ani multiple plăgi penetrante abdominale şi toracice. S-a intervenit chirurgical, acum se află la Terapie Intensivă, echilibraţi”, a declarat dr. Alina Neacşu, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Brăila.

Potrivit acesteia, starea celui de 24 de ani este mai gravă. „Aşteptăm evoluţia post intervenţie chirurgicală şi, dacă starea lui se deteriorează, va fi transferat la Bucureşti unde s-a luat deja legătura cu un spital”, a mai spus Alina Neacşu.

Întrebată care este natura plăgilor, Alina Neacşu a precizat că sunt multiple plăgi penetrante, cel mai probabil produse de un cuţit. În acelaţi timp, o serie de martori la incident au povestit că agresorii nu au folosit doar cuţite, ci şi sticle sparte.





Între timp, s-a mai aflat şi că sportivii erau pe terasă împreună cu cel puţin doi alţi membri ai echipei, ambii de origine română. Conducerea clubului brăilean încă nu a formulat un punct oficial de vedere cu privire la incident, însă surse neoficiale ne-au mărturisit că Collin Stewart şi Darrell Bowie s-au mai confruntat şi în trecut cu probleme disciplinare, mai exact cu escapade nocturne interzise de regulamentul clubului.