Anchetă penală la Spitalul de Urgenţă Brăila. Imagini revoltătoare cu zeci de cadre medicale care se înghesuie pe holuri la un curs de instruire

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a declanşat o anchetă penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor în cazul lui Valentin Pătârlăgeanu, asistentul coordonator al corpului B din cadrul Spitalului de Urgenţă din Brăila, care este şi consilier municipal PSD.

”În fapt s-a reţinut faptul că , în data de 07.04.2020, într-o unitate spitalicească de pe raza municipiului Brăila, un angajat cu atribuţii de coordonare a convocat la o instruire o parte a personalului instituţiei, fără a fi respectate măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea coronavirusului, în condiţiile în care în acea unitate era internată o persoană infectată cu COVID - 19. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale. Precizăm că începerea urmăririi penale in rem este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au precizat reprezentanţii Parchetului.

Totul a pornit după ce medicul chirurg Octavian Georgescu, care este pensionar, a publicat pe pagina sa de Facebok o serie de filmări şi poze, despre care susţine că ar fi fost realizate în incinta Spitalului de Urgenţă din Brăila.

”Cât poţi fi de tembel după cazul de la Suceava”

Medicul susţine că din imagini reiese că asistentul coordonator al corpului B din cadrul Spitalului de Urgenţă din Brăila, Valentin Pătârlăgeanu, a încălcat grav protocolul medical, în condiţiile în care în care ales să facă un instructaj cu zeci de cadre medicale înghesuite pe unul din holurile unităţii medicale.

”Înainte de a citi, vizualizaţi imaginile. Dacă credeţi că este vorba de Suceava, Arad, Braşov, Covasna sau aeroportul din Cluj, vă înşelaţi. Este vorba de imagini transmise de membrii noştri de sindicat în data de 7 aprilie 2020 între orele 11:00 - 12:30, când din dispoziţia Directorului medical au fost chemate de acasă aproximativ 50 de cadre medii şi auxiliare pentru ca «tovarăşul» asistent coordonator al corpului B să le ţină un instructaj. La ora la care mi-au fost trimise primele fotografii, întâmplător, eram în biroul doamnei manager, epidemiolog de altfel, moment în care încheiam contractul de donaţie a unor produse din partea sindicatului către spital. Am prezentat imediat imaginile. Dumneaei consultând-o pe Directorul economic de faţă, au ajuns la concluzia că trebuie să îi atragă atenţia asupra acestei greşeli Directorului medical. Urmărind din exteriorul biroului evoluţia faptelor şi ţinând legătura cu membrii de sindicat implicaţi în acea acţiune am constatat că declaraţiile celor două doamne, din administraţia spitalului, nu au fost decât de faţadă. Manifestarea a continuat sub oblăduirea acelei «eminenţe strălucitoare» până în jurul orei 12,30. Am aşteptat ca alţi oficiali să se sesizeze de lipsa de profesionalism a celor din administraţia Spitalului Judeţean (DSP Brăila, Prefectura Brăila, Poliţia Judeţeană) de Consiliul Judeţean, mentorul conducerii SJU nu putem vorbi. Se pare că evenimentul a trecut neobservat prin lipsă de raportare. Cât poţi fi de tembel după cazul de la Suceava să mai ai curajul să convoci 50 de oameni pentru ca doi lideri (din administraţie şi PSD) să-şi facă numărul?”,.a scris pe o reţea de socializare Octavian Georgescu.

Neagă acuzaţiile

În replică, Valentin Pătârlăgeanu a negat acuzaţiile, susţinând că instruirea s-a făcut cu respectarea distanţei între asistenţi.

Valentin Pătârlăgeanu FOTO obiectivbr.ro

”În primul rând, dânsul nu are nicio calitate să facă aceste acuzaţii. În al doilea rând, a postat imagini şi filmuleţe cu mine, care au fost realizate fără ştirea mea, fără acordul meu - şi asta constituie o violare a dreptului meu la intimitate şi la absolut orice -, fapt pentru care îl voi acţiona în instanţă. De altfel, am sesizat şi Facebook pentru ceea ce a făcut. Deci acele imagini cu mine nu sunt publice! Nu mi-a cerut acordul, nu au fost făcute cu ştirea mea. Eu am rămas trăsnit când am văzut aşa ceva. De asemenea, în Spital, filmatul şi fotografiatul sunt strict interzise. Nu se fac decât cu acordul conducerii şi avem un regulament strict din acest punct de vedere. Nu a fost o acţiune în care eu am chemat oameni sau aşa ceva. Este vorba despre o instruire care trebuia să fie făcută cu asistenţii-şefi. Este tot ce vă pot spune. Au fost urmate toate recomandările în vigoare, legale. Este un instructaj despre echipare, făcut cu asistenţii-şefi. Oamenii au stat la distanţă. Au fost atenţionaţi de la începutul procesului acela de instruire, să spunem aşa. Repet, la acel proces de instruire au fost chemaţi doar asistenţii-şefi din Corpul B, care au rămas aici şi care sunt destinaţi exclusiv pentru COVID-19. Oamenii s-au anunţat apoi unul pe altul. Gândiţi-vă, dintre a nu şti cum să te echipezi, cum să te dezechipezi şi a nu învăţa, practic... Una este să fac eu instructajul la şase asistenţi-şefi. Şi aceştia, după aceea să îşi strângă oamenii să îi instruiască la rândul lor. Şi nu poţi să ştii. Pentru că astăzi putem să avem trei pacienţi şi mâine să avem o sută! Că nu avem cum să ştim asta. Deci având în vedere panica aceea care se crease şi faptul că nivelul de expunere este cel mai mare când vine vorba de cadrele medicale, ţineţi cont de un singur aspect: Corpul B al spitalului era gol în acel moment. Deci nu aveam internat niciun pacient confirmat cu COVID. Aveam în ATI un pacient care era suspect, dar care a ieşit negativ. Aspect care poate fi demonstrat cu documente legale oricând. Deci ca să se înţeleagă foarte clar: în Corpul B, în acel moment se afla doar acest pacient în ATI, suspect, care s-a negativizat şi care nici nu mai este acum aici. A fost trimis înapoi la Boli Infecţioase. Pentru că rezultatul testului pentru COVID a fost negativ. Să fim foarte bine înţeleşi. Colegii au vorbit între ei, asistenţii-şefi au spus că urmează să fie instruiţi şi au venit şi alţi colegi. Nu aveam cum să îi trimit acasă. Vă daţi seama! Ce era să le zic?! Şi am spus înainte de a începe: «Vă rog tare mult să păstraţi distanţa de minim 1 m». Şi dacă vă uitaţi pe acele imagini, o să vedeţi că probabil 90% aveau măscuţă. Adică regulile de distanţare socială, că despre asta vorbim, au fost respectate. Acesta este punctul meu de vedere. Nu avea niciun drept! Eu am rămas stupefiat că am fost filmat. Iar faptul că au fost făcute publice... inclusiv codul penal pedepseşte aceste lucruri. Şi o să mă adresez instanţelor care se ocupă de aşa ceva! Pentru că nu este frumos ceea ce a făcut şi nici nu este îndrituit. Nu are nicio calitate! Nu mai este angajat al Spitalului Judeţean, este pensionar. Cum se bagă dumnealui să publice imagini cu mine?! Să publice imagini cu el! Nu le-am postat eu ca să spunem că le-a luat de pe pagina mea! Pentru că este un atac la persoana mea! Dânsul a spus acolo că am convocat eu toată «acea mare de oameni», ca să îl citez. Repet, este total greşit! Eu nu am convocat decât asistenţii-şefi, pentru că asta este treaba mea, să le fac instruirea. Şi dumnealor apoi trebuie să procedeze la fel cu cei din subordine. Nu cumva să se înţeleagă greşit!”, a declarat Valentin Pătârlăgeanu.

Acesta este contrazis de imaginile care sunt analizate acum de procurori şi din care reiese că zeci de asistenţi medicali au stat practic lipiţi unii de ceilalţi la şedinţa de instruire.

Prefectul a cerut demiterea asistentului coordonator

În scandal a intervenit şi Cătălin Boboc, prefectul judeţului Brăila, care s-a autosesizat în acest caz şi a cerut o anchetă în legătură cu cele întâmplate şi demiterea asistenului coordonator al corpului B din cadrul Spitalului de Urgenţă din Brăila.

“Mi se pare absolut iresponsabil, ca cineva care este chemat, nu doar să respecte nişte reguli, ci chiar să le implementeze la nivelul Spitalului Suport COVID-19 - aşa cum este cunoscut acum Corpul B -, şi să supravegheze apoi dacă ele sunt sau nu respectate de către ceilalţi, să trateze atât de lejer situaţia, ca să nu spun altfel. Mă refer la modul în care a ales domnul asistent să aibă o şedinţă cu personalul, în condiţiile în care toată lumea în această perioadă vorbeşte despre aceste măsuri de distanţare socială. Sunt măsuri de prevenţie până la urmă, care să limiteze răspândirea coronavirusului. Vă informez că eu am transmis conducerii Spitalului Judeţean o adresă prin care solicit să facă de îndată o anchetă în această situaţie. Şi dacă se confirmă - dar probabil că se confirmă, pentru că acele imagini nu sunt un fals, ele par cât se poate de reale -, să dispună de îndată înlocuirea asistentului coordonator de la Corpul B. Nu putem să tolerăm! Adică este o perioadă în care toată lumea face eforturi... Toată lumea, de la cetăţenii care stau în casă, firmele care sunt nevoite să închidă, aparatul de stat, cheltuielile de la buget... Şi acolo, nişte oameni care sunt chemaţi, nu doar să respecte nişte reguli simple, ci şi să le implementeze, să trateze atât de lejer o astfel de situaţie?! Este intolerabil! Este un gest iresponsabil, dacă vreţi. Măsurile trebuie să fie ferme şi neîntârziate”, a precizat reprezentantul Guvernului în teritoriu pentru obiectivbr.ro.